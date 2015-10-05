Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 870871872873 Додано: Сер 10 гру, 2025 10:21 Формально-логическое мышление — не синоним формальной логики. Это хорошо показал американский психолог Р. Уэйсон. Он изготовил четыре карточки: на лицевой стороне одной из них была написана буква Е, на оборотной — цифра 3, на другой — соответственно К и 5, на третьей — 4 и У, на четвертой — 7 и Л.



Карточки раскладывали перед испытуемыми лицевой стороной Е — К — 4 — 7 к давали следующую инструкцию: «Каждая из этих карточек имеет на одной стороне букву, на другой — число. Правило таково: если на одной стороне карточки стоит гласная, то на другой должно быть четное число. Скажите, какие карточки нужно перевернуть, чтобы проверить, соблюдается ли это правило. Перевертывайте только те карточки, которые могут нарушить правило».

Все испытуемые, даже профессиональные логики, испытывали трудности с решением этой задачи; большинство называли Е к 4 или только Е.



Между тем правильный ответ — Е и 7. Верно, что всякое нечетное число на оборотной стороне Е будет нарушением правила. Но большинство испытуемых не уловили того, что нарушением будет также любая гласная на обороте 7. Карточки К и 4 переворачивать не нужно, так как правило гласит: если на одной стороне карточки стоит гласная ... (а не: если на одной стороне карточки стоит четное число...).



Та же самая задача была сформулирована иначе. Испытуемых просили вообразить, что они работают на почте, сортируют письма и должны проверить, не нарушено ли следующее правило: если письмо запечатано, на нем должна быть десятицентовая марка.



Перед испытуемым были разложены четыре конверта: задняя сторона запечатанного конверта; задняя сторона незапечатанного конверта; лицевая сторона конверта с адресом и десятицентовой маркой; лицевая сторона конверта с адресом с восьмицентовой маркой. Нужно было перевернуть только те конверты, которые, возможно, нарушают правило. В этой конкретной ситуации подавляющее большинство испытуемых безошибочно выбрали первый и четвертый конверты.





Таким образом, поняв содержание задачи, испытуемые применили к ее решению ту самую способность к формальному мышлению, которая, казалось, отсутствовала у них в абстрактных условиях с числами и буквами. Это значит, что логические задачи не могут служить достаточно надежными показателями умственного развития индивида, если они сформулированы без учета условий его жизни и характера деятельности



Это важно не только для психодиагностики, но и для работы с трудными подростками. При обычно используемых измерениях, будь то интеллектуальный тест или школьная отметка, уровень умственного развития юных правонарушителей большей частью оказывается значительно ниже среднего.



В то же время в собственной среде, при решении своих жизненных задач такие ребята нередко проявляют незаурядную смекалку и находчивость, подобно тому как мальчик из африканских джунглей кажется неспособным к решению абстрактных тестовых задач, но отлично справляется с не менее сложными задачами, которые ставит перед ним его естественное окружение.



Это может свидетельствовать как о развитии практического интеллекта за счет теоретического и в ущерб ему (в зависимости от различий в характере обучения), так и о связи интеллекта с общей направленностью личности. Как бы то ни было, обобщающее суждение об интеллекте подростка (юноши), основанное только на средних показателях, без учета его специфической жизненной ситуации и интересов, односторонне и может оказаться ошибочным (Д. Элкинд, 1975).



кстати имел дело с человеком с очень бедной речью (каждое 3е слово мат), алогичностью, постоянными перепадами настроения, низкими знаниями в любой области кроме автомобилей. Но в этой области он оказался успешен, построили бизнес и т.д. Было впечатление что пустая чаша (он не забивал голову ничем кроме своего бизнеса) это его единственный ресурс. Человек крайне неприятный и невыносимый. Мог пригласить кого то в ресторан, а в конце сказать "платим счёт пополам", хотя тот кого он пригласил символически взял один бокал пива (~10% от общего счёта). Скандальный и конфликтный, спорить с ним было бесполезно. Либо соглашайся, либо уходи. кстати имел дело с человеком с очень бедной речью (каждое 3е слово мат), алогичностью, постоянными перепадами настроения, низкими знаниями в любой области кроме автомобилей. Но в этой области он оказался успешен, построили бизнес и т.д. Было впечатление что пустая чаша (он не забивал голову ничем кроме своего бизнеса) это его единственный ресурс. Человек крайне неприятный и невыносимый. Мог пригласить кого то в ресторан, а в конце сказать "платим счёт пополам", хотя тот кого он пригласил символически взял один бокал пива (~10% от общего счёта). Скандальный и конфликтный, спорить с ним было бесполезно. Либо соглашайся, либо уходи. Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 20:58 «Любовь к воображаемым предметам и легкость, с которой я заполнял ими свой внутренний мир, окончательно отвратили меня от всего окружающего и определили мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с этих пор навсегда»,— вспоминает Руссо (Руссо Ж.-Ж. Исповедь//Избр. соч)

«Самым реальным в моей жизни были мечты, мечты, исполненные трепетного страха (они посещали меня часто, слишком часто для моего возраста), мечты о нежности, мечты-упования, и очень рано... явились мечты о славе, героической и литературной...» (Роллан Р. Воспоминания юности)

Между десятью и двадцатью годами я жил в состоянии перманентного безумия; часто я был настолько далеко, что с теми, кто стоял или шел рядом со мною, оставалась одна бесчувственная оболочка ... Это держало меня в состоянии чрезвычайного напряжения, которое терзало и возбуждало меня и которое окружающие находили непостижимым. Моими преобладающими чувствами были удивление и отчаяние: удивление тем, что я видел, воспринимал и чувствовал, и отчаяние из-за невозможности передать и выразить это.

Якоб Вассерман. Автобиография.

Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 гру, 2025 23:44 Американские ученые Г. Леман (1953) и У. Деннис (1956), изучив жизненный путь многих выдающихся ученых, художников и мыслителей за несколько столетий, нашли, что наиболее продуктивным периодом их жизни был возраст от 20 до 40 лет, со значительными вариациями по профессии. На основе этих и других данных принято считать, что у математиков пик творчества активности приходится на 23 года, у химиков — на 29—30 лет, у физиков — на 32—33 года, у астрономов — на 40—44 года и т. д.



. Я. А. Пономарев считает, что пик интеллектуального развития достигается уже в 12 лет, но его нельзя смешивать с кульминацией творческой продуктивности, которая наступает много позже, так как высокая продуктивность невозможна без большого багажа знаний, жизненного опыта, целеустремленности и ряда других качеств, которыми еще не обладает подросток. Другие авторы склонны полагать, что пик творческих потенций, как и пик интеллектуального развития, наступает позже. Вероятно, на этот вопрос и не может быть общего ответа, ибо творческие способности человека, как и его интеллект, нельзя рассматривать изолированно от содержания деятельности, которая существенно изменяется с возрастом.



Творческий потенциал личности не сводится к качеству ее интеллекта.

Важнейший интеллектуальный компонент творчества — преобладание так называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующегося на однозначное решение, снимающее проблему как таковую).





Американские психологи М. Парлоф, Л. Датта и др. (1968) сравнивали личностные свойства групп творческих людей — взрослых и юношей (их творческий потенциал измерялся посредством анализа продуктов деятельности и экспертных оценок) друг с другом и с менее творческими людьми.



Оказалось, что более творческие люди, независимо от возраста и направленности интересов, отличались от остальных развитым чувством индивидуальности, наличием спонтанных реакций, стремлением опираться на собственные силы, эмоциональной подвижностью, желанием работать самостоятельно и — одновременно — уверенностью в себе, уравновешенностью и напористостью.



Возрастных различий по этим качествам ученые не нашли. Зато такие различия обнаружились в наборе качеств, который психологи условно назвали «дисциплинированной эффективностью», включив сюда самоконтроль, потребность в достижении и чувство благополучия.



Творческая активность предполагает, с одной стороны, умение освободиться из-под власти обыденных представлений и запретов (часто неосознаваемых), искать новые ассоциации и непроторенные пути, а с другой — развитый самоконтроль, организованность, умение себя дисциплинировать.



Положение юноши и взрослого в этом отношении различно. Юность психологически более подвижна и склонна к увлечениям. Чтобы стать творчески продуктивным, юноша нуждается в большей интеллектуальной дисциплине и собранности, отличаясь этим от своих импульсивных, разбросанных сверстников.



Напротив, взрослый, сложившийся человек невольно тяготеет к привычному, устойчивому, хорошо знакомому; творческое начало проявляется у него поэтому в меньшей скованности организационными рамками, в способности к спонтанным, неожиданным даже для самого себя поступкам и ассоциациям.



Кроме того, взрослый человек, уже доказавший свой творческий потенциал, имеет объективно больше возможностей варьировать свое поведение, чем юноша-старшеклассник, от которого требуют прежде всего усвоения программного материала, воспринимая всякую эксцентричность и неожиданность с его стороны как вызов Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 01:08 Re: Психологія та саморозвиток Господар Вельзевула написав:

Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы



"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. " Пан Бандерлог! Я вас умоляю. Ладно бы прочитать такое от какого-то лишенца.Но вы"Це також буде основою для фіксації аномалій із самовільним залишенням частини — для того, щоб мати інструменти та підхід, який ґрунтується на даних, щоб попереджувати або запобігати усім цим крокам щодо СЗЧ", - резюмував Берестовий. "

Напишу тут, бо там потєряється.

Діло не в тім що Ви самі придумали ту альтернативну реальність, а в тім що дозволяєте лохотронщикам її для вас малювати. Ви як вовк з червоними флажками. Тільки вовки примітивні, ви ж вимальовуєте цілісну картину. Держава це не чарівна машина де нажмеш на кнопку отримаєш результат.

І ресурс державного механізму не безграничний. Кожне коліщатко повинне прокрутитись.

Ну як ви це собі уявляєте? В міліції загорається лампочка , що в їх районі обявився сзчшник, Господар Вельзевулла? Обявляється полундра і вилітає безліч бобиків та міциклети з кулеметами? А потім на бобику з мигалками так ж і везуть прямо на передок? Всі мають свою ціну, і попри потужність держави, ганятись за кожним сзчшником вона не може. Ладно б Ви пішли зі зброєю. Чи стрельнули в когось...а так це не має смислу. Ваша цінність не набагато відрізняється від цінності случайного прохожого.

До того ж диявол ховається в мєлочах. Знаєте звідки система знає телефони ? їх пишуть самі бійці в анкетах, як і адресу, номер паспорта, код, дані на близьких.

Чи можно по іншому зібрати дані? Так як в банку? Можно.

Но це треба саджати на цю задачу обізянок Напишу тут, бо там потєряється.Діло не в тім що Ви самі придумали ту альтернативну реальність, а в тім що дозволяєте лохотронщикам її для вас малювати. Ви як вовк з червоними флажками. Тільки вовки примітивні, ви ж вимальовуєте цілісну картину. Держава це не чарівна машина де нажмеш на кнопку отримаєш результат.І ресурс державного механізму не безграничний. Кожне коліщатко повинне прокрутитись.Ну як ви це собі уявляєте? В міліції загорається лампочка , що в їх районі обявився сзчшник, Господар Вельзевулла? Обявляється полундра і вилітає безліч бобиків та міциклети з кулеметами? А потім на бобику з мигалками так ж і везуть прямо на передок? Всі мають свою ціну, і попри потужність держави, ганятись за кожним сзчшником вона не може. Ладно б Ви пішли зі зброєю. Чи стрельнули в когось...а так це не має смислу. Ваша цінність не набагато відрізняється від цінності случайного прохожого.До того ж диявол ховається в мєлочах. Знаєте звідки система знає телефони ?їх пишуть самі бійці в анкетах, як і адресу, номер паспорта, код, дані на близьких.Чи можно по іншому зібрати дані? Так як в банку? Можно.Но це треба саджати на цю задачу обізянок Banderlog

Повідомлень: 4173 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 110 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 11:10 поучительно проведенное Гарольдом Джонсом (1971) объективное (с помощью кожно-гальванической реакции — КГР) измерение эмоциональных реакций одних и те же детей разного возраста на одинаковые и на разные стимулы.



Оказалось, что у маленьких детей КГР слабее и вызывать ее труднее, чем у старших; эмоциональные реакции младенцев относительно недифференцированны и проявляются в самых разнообразных движениях и звуках.



Становясь старше, ребенок научается контролировать и подавлять некоторые внешние проявления эмоций, эмоции как бы уходят внутрь, интериоризируются, создавая внутренние источники возбуждения, и одновременно дифференцируются.



Джонс сопоставил эмоциональные реакции (измеренные с помощью КГР) 12-летних подростков и 17-летних юношей на три типа словесных стимулов — приятных, неприятных и безразличных. Общая эмоциональная реакция оказалась у юношей немного выше, чем у подростков.



Но главное различие заключается в уровне избирательности: разница в уровне реакции на эмоционально заряженные и нейтральные стимулы у юношей гораздо больше, чем у подростков. Они лучше контролируют свои реакции, поэтому их труднее «завести». Отсюда вытекает, что юношеские эмоции, как и интеллект, нельзя измерять без учета того, насколько существен конкретный стимул или ситуация для данного испытуемого



Наряду с общим повышением уровня эмоциональной избирательности, т. е. того, на какие стимулы реагирует субъект, в юношеском возрасте продолжается дифференциация по силе эмоциональной реакции.



Следует подчеркнуть, что низкий уровень эмоциональной реактивности — фактор психологически неблагоприятный. По данным Калифорнийского лонгитюда, подростки и юноши с низкой эмоциональной реактивностью казались более беспокойными, раздражительными, эмоционально неустойчивыми, менее решительными и общительными, чем их высокореактивные сверстники; в среднем возрасте (около 30 лет) первые труднее приспосабливались к среде и чаще обнаруживали невротические симптомы (Д. Блок, 1971).





Новейшие исследования опровергают мнение о юности как «невротическом» периоде развития. У большинства людей переход из подросткового возраста в юношеский сопровождается улучшением коммуникативности и общего эмоционального самочувствия. Поданным экспериментального лонгитюдного исследования Е. А. Силиной, обследовавшей одних и тех же детей в VII и вторично в IX классе, юноши по сравнению с подростками обнаруживают большую экстравертированность, меньшую импульсивность и эмоциональную возбудимость и большую эмоциональную устойчивость.



Эти данные интересны также тем, что в подростковом и младшем юношеском возрасте обнаруживаются одинаковые симптомо-комплексы, такие же, как у взрослых. Иначе говоря, все основные структуры темперамента и его зависимости от свойств нервной системы складываются уже к подростковому возрасту. Юность же, не меняя типа темперамента, усиливает интегральные связи его элементов, облегчая тем самым управление собственными реакциями.



По данным А. В. Кучменко, 16—17-летние старшеклассники, независимо от типа своей нервной системы, значительно сдержаннее и уравновешеннее подростков.

По данным лонгитюдного исследования И. В. Дубровиной и сотрудников, общий уровень тревожности у девятиклассников по сравнению с семи- и восьмиклассниками резко снижается, но в X классе снова повышается, в основном за счет роста самооценочной тревожности.



У юношей сильнее, чем у подростков, выражены также половые и индивидуальные различия в степени тревожности и в характере вызывающих ее факторов (успеваемость, положение среди сверстников, особенности самооценки, тревожность, связанная с типом нервной системы). На мой взгляд, это подтверждает теорию В. С. Мерлина о становлении интегральной индивидуальности.



По данным американского психолога Р. Кэттела, личностный тест которого применяется во многих странах, от 12 к 17 годам заметно улучшаются показатели по таким факторам, как общительность, легкость в обращении с людьми, доминантность (настойчивость, соревновательность, стремление главенствовать), тогда как общая возбудимость, наоборот, снижается.



У мальчиков, кроме того, снижаются показатели по фактору, соединяющему в себе чувствительность, мягкость характера, чувство зависимости и потребность в опеке, уменьшается неуверенность в себе, внутреннее беспокойство и тревога, т. е. развитие идет в сторону большей уравновешенности (А. Сили и Р. Кэттел, 1966).



Эмоционально неуравновешенные, с признаками возможной психопатологии, подростки и юноши составляют статистически меньшинство в своей возрастной группе, не превышающее 10—20 % от общего числа, т. е. почти столько же, сколько и у взрослых.



Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется большей дифференцированностью эмоциональных реакций и способов выражения эмоциональных состояний, а также повышением самоконтроля и саморегуляции. Тем не менее «в качестве общих особенностей этого возраста отмечается изменчивость настроения с переходами от безудержного веселья к унынию и сочетание ряда полярных качеств, выступающих попеременно.



К ним относятся особая подростковая сензитивность — чувствительность к оценке другими своей внешности, способностей, умений и, наряду с этим, излишняя самоуверенность и чрезмерная критичность в отношении окружающих.



Тонкая чувствительность порой уживается с поразительной черствостью, болезненная застенчивость — с развязностью, желание быть признанным и оцененным другими — с подчеркнутой независимостью, борьба с авторитетами — с обожествлением случайных кумиров, чувственное фантазирование — с сухим мудрствованием» (Личко Л. Е. Подростковая психиатрия.).



Разумеется, нужно учитывать, что это описание принадлежит психиатру, который профессионально склонен подчеркивать прежде всего болезненные черты, и распространяется оно на весь период полового созревания, включая «трудный» пубертатный возраст.



В юности некоторые из перечисленных трудностей уже смягчаются, ослабевают. Однако если сравнивать 15—18-летних юношей со взрослыми, данное описание в целом окажется верным, совпадающим с многочисленными автобиографическими, дневниковыми и художественными самоописаниями, в которых бесконечно варьируются мотивы своей внутренней противоречивости, скуки, одиночества, депрессии и т. п.





Хотя уровень сознательного самоконтроля у юношей гораздо выше, чем у подростков, они чаще всего жалуются на свое слабоволие, неустойчивость, подверженность внешним влияниям и такие характерологические черты, как капризность, ненадежность, обидчивость. Многое в их жизни, включая собственные поступки, кажется совершающимся автоматически, помимо их воли и даже вопреки ей. «Порой хочется искренне ответить человеку — бац! — уже вылетает изо рта идиотская презрительная насмешка. Глупо все получается...» (Из рассказа 18-летнего юноши.)



Так называемые немотивированные поступки, частые в юношеском возрасте, вовсе не беспричинны. Просто их мотивы вследствие тех или иных обстоятельств не осознаются подростком и не поддаются логическому анализу. Чтобы понять их, «следует четко разграничивать напряженность, а нередко — и внутреннюю конфликтность психики подростка и социальную конфликтность поведения»



Многие внутренние и внешние конфликты, традиционно относимые на счет юношеской гиперсексуальности, обусловлены прежде всего тем, что сексуальное влечение и поведение подростков не находят признания и символизации в культуре и потому кажутся опасными и разрушительными.



Старшим часто кажутся иррациональными многие юношеские увлечения. Даже если их предмет вполне невинен и положителен, взрослых смущает и раздражает юношеская одержимость, страстность («Ну можно ли сходить с ума из-за каких-то марок или дисков?») и односторонность: увлекаясь чем-то одним, юноша за частую запускает другие, более важные с точки зрения старших дела.



Такие претензии часто безосновательны и психологически наивны. Говоря по правде, на учителей и родителей невозможно угодить. Если подросток чем-то увлекается, его упрекают в односторонности. Если он ничем не увлекается, что характерно для большинства подростков, ибо далеко не все люди способны страстно увлекаться,— его упрекают в пассивности и равнодушии.



Когда увлечения подростка изменчивы и краткосрочны, его обвиняют в поверхностности и легкомыслии, если же они устойчивы и глубоки, но не совпадают с родительскими представлениями о желательном и должном,— его всячески стараются отвлечь или оторвать от них.





Тогда ещё не было термина эмоциональные дефициты Тогда ещё не было термина эмоциональные дефициты Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 11 гру, 2025 12:19, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 гру, 2025 11:10 барабашов написав: Он случайно не учился на пилота в харькове во времена оные, когда кормили и одевали курсантов не очень, да и тот харч был за мои налоги? Он случайно не учился на пилота в харькове во времена оные, когда кормили и одевали курсантов не очень, да и тот харч был за мои налоги? + учился в учебке на танкиста вроде. + учился в учебке на танкиста вроде. Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 00:25 Психологи неоднократно, в разных странах и в разной социальной среде, предлагали детям разных возрастов дописать по своему разумению неоконченный рассказ или сочинить рассказ по картинке. Результат более или менее одинаков: дети и младшие подростки, как правило, описывают действия, поступки, события, старшие подростки и юноши — преимущественно мысли и чувства действующих лиц. Психологическое содержание рассказа волнует их больше, чем его внешний, «событийный» контекст.



До подросткового возраста отличия ребенка от других привлекают его внимание только в исключительных, конфликтных обстоятельствах. Его «Я» практически сводится к сумме его идентификаций с разными значимыми людьми. У подростка и юноши положение меняется. Ориентация одновременно на нескольких значимых других делает его психологическую ситуацию неопределенной, внутренне конфликтной.



Бессознательное желание избавиться от прежних детских идентификаций активизирует его рефлексию, а также чувство своей особенности, непохожести на других. Сознание своей особенности, непохожести на других вызывает характерное для ранней юности чувство одиночества или страха одиночества.

«Я замечал, что не похож на других, сам не зная, дурно это или хорошо, и это меня пугало» (Анатоль Франс. . Жизнь в цвету)



«Странное чувство сейчас преследует меня,— пишет в дневнике восьмиклассница.— Я чувствую одиночество. Раньше я, наверно, была центром общества, а теперь — нет. Но как ни удивительно, меня это не задевает, не обижает. Мне стало нравиться одиночество. Мне хочется, чтобы никто не влезал в мою жизнь, у меня полное равнодушие ко всем, но не к себе. Раньше, когда у меня наступало равнодушие, я думала: зачем жить? Но сейчас я очень хочу жить...» У этой девочки и в школе и дома все благополучно, и сама она социально очень активна. Чувство одиночества, о котором она пишет,— нормальное явление, следствие рождения внутренней жизни. Но подобное переживание может быть и драматичным.



Для ребенка из всех измерений времени самым важным, а то и единственным является настоящее, «сейчас». Ребенок слабо ощущает течение времени. Детская перспектива в прошлое невелика, все значимые переживания ребенка связаны с его ограниченным личным опытом. Будущее также представляется ему только в самом общем виде.





У подростка положение меняется. Прежде всего с возрастом заметно ускоряется субъективная скорость течения времени (эта тенденция продолжается и в старших возрастах: пожилые люди, говоря о времени, выбирают обычно метафоры, подчеркивающие его скорость: бегущий вор, скачущий всадник и т. д., юноши — статические образы: дорога, ведущая в гору, спокойный океан, высокий утес).





Развитие временных представлений тесно связано как с умственным развитием, так и с изменением жизненной перспективы ребенка. Восприятие времени подростком еще остается дискретным и ограничено непосредственным прошлым и настоящим, а будущее кажется ему почти буквальным продолжением настоящего.



В юности временной горизонт расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и вширь, включая уже не только личные, но и социальные перспективы Расширение временной перспективы означает также сближение личного и исторического времени.



У ребенка эти две категории почти не связаны друг с другом. Историческое время воспринимается им как нечто безличное, объективное; ребенок может знать хронологическую последовательность событий и длительность эпох, и тем не менее они могут казаться ему одинаково далекими.



То, что было 30—40 лет назад, для 12-летнего почти такая же «древность», как то, что происходило в начале нашей эры. Чтобы подросток действительно осознал и почувствовал историческое прошлое и свою связь с ним, оно должно стать фактом его личного опыта



Английские психологи Д. Коулмэн, Д. Херцберг и М. Моррис, изучавшие методом неоконченных предложений проблему «кризиса идентичности» у 13-, 15- и 16-летних мальчиков, сопоставили положительные («Когда я думаю о себе, я чувствую гордость»), отрицательные («Когда я думаю о себе, я порой ужасаюсь») и нейтральные («Когда я думаю о себе, я пытаюсь представить, как я буду выглядеть, когда стану старше») характеристики не только с хронологическим возрастом испытуемых, но и с тем, описывают ли они свое наличное («Каков я сейчас?») или будущее «Я» («Каким я стану?»).



Оказалось, что баланс позитивных и негативных оценок наличного «Я» мало изменяется с возрастом, зато озабоченность будущим «Я» резко усиливается. Вопрос «Кто я?» подразумевает в юности оценку не только и не столько наличных черт, сколько перспектив и возможностей: кем я стану, что случится со мной в будущем, как и зачем мне жить



Надежда на личное бессмертие или заменяющую его бессмертную славу может перемежаться с паническим страхом старости и смерти. «Вот мне исполнилось уже семнадцать лет,— читаем в дневнике В. В. Вересаева.— Кажется, как недавно еще был я маленьким карапузиком,— а теперь уж ровесницы мои совсем взрослые девушки, и сам я — уж юноша с пробивающимися усами.



Диффузность, расплывчатость представлений о времени сказывается и в самосознании, в котором страстная жажда нового опыта может перемежаться со страхом перед жизнью. Одни буквально рвутся вон из детства, у других расставание с ним проходит очень мучительно, вызывая даже желание умереть.

Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 00:49 Одна из проблем, с которой сталкивает подростка идея необратимости времени и которую старательно обходят наивно-суеверные взрослые (чур меня, не упоминайте при детях о мрачных предметах!),— тема смерти.

Тема смерти так же неустранима из индивидуального сознания, как и из истории культуры, и так же многообразна по содержанию. Ребенок рано начинает интересоваться природой смерти



Пока ребенок не вполне отчетливо различает одушевленные и неодушевленные предметы, смерть кажется ему в принципе обратимой («Бабушка, ты умрешь, а потом снова оживешь?») или похожей на сон. Иногда смерть ассоциируется с утратой или поломкой любимой игрушки. Анализ рисунков и комментариев к ним 3—5-летних детей показывает, что смерть, отождествляемая с мертвецом, воспринимается как физическое состояние неподвижности и бесчувственности (М. Лонетто, 1986).



Между 5—6 и 8—9 годами дети начинают персонифицировать смерть, представляя ее в виде отдельного существа, наделенною таинственными и ужасными свойствами, в частности способностью похищать и уводить за собой. Часто смерть ассоциируется с темнотой, порождая особый вид тревожности, страха смерти, который с возрастом постепенно проходит, а также со старостью и болезнями, которые вызывают у детей не столько сострадание, сколько отвращение и страх.





У 9—12-летних представление о смерти опять меняется: ее начинают трактовать уже не как внешнюю силу, а как естественное, универсальное и неустранимое явление. Однако большинство детей долгое время не распространяют это новое знание на самих себя.

В подростковом самосознании тема смерти звучит остро, но опять-таки неоднозначно. У одних это возрождение иррациональных, безотчетных детских страхов, у других — новая интеллектуальная проблема, связанная с идеей времени, которое кажется одновременно циклическим и необратимым. «Я не хочу знать, когда я умру. Я хочу знать, рожусь ли я снова после смерти» (Тендряков В. Перевертыши)



повесть Перевертыши экранизирована (для любителей старого кино)





Сюжет фокусируется на его взрослении: Дюшка переживает первую любовь к соседской девочке Римке, защищает друга от хулигана и размышляет о жизни, смерти и красоте мира. Фильм показывает "перевёртыши" — внезапные озарения, когда обыденность становится волшебной. Главные темы: подростковый бунт, дружба, мораль, открытие себя. Жанр: драма, подростковое кино



случай, описанный В. А. Сухомлинским: «Никогда не забуду тихого сентябрьского утра, когда до начала уроков ко мне в сад пришел Костя (воспитанники мои учились тогда в восьмом классе). В глубоких, тревожных глазах парня я почувствовал какое-то горе. «Что случилось, Костя?» — спросил я. Он сел на скамью, вздохнул и спросил: «Как же это так? Через сто лет не будет никого — ни вас, ни меня, ни товарищей... Ни Любы, ни Лиды ... все умрем. Как же это так? Почему?..»



Потом, после долгих бесед наших о жизни и труде, о радости творчества и следе, который оставляет человек на земле, Костя сказал мне: «Наверно, счастливы те, которые верят в бога. Они верят в бессмертие. А нам без конца говорят: человек состоит из таких-то химических веществ, нет никакого бессмертия, человек смертен точно так же, как и лошадь...



Расставаться с идеей личного бессмертия трудно и мучительно. Мемуарная литература свидетельствует, что не только в подростковом, но и в позднем юношеском возрасте многие люди решительно отказывались примириться с идеей собственной смерти. повесть Перевертыши экранизирована (для любителей старого кино) Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 гру, 2025 03:35 ### Краткий ответ

Пока что нет убедительных доказательств, что ИИ полностью вытеснит живых и онлайн-друзей у подростков.

Но он уже серьёзно меняет структуру и качество социализации, и в некоторых группах риск «замещения» реальных отношений действительно растёт.



### Что показывают исследования 2023–2025 годов



| Источник | Основной вывод |

|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Common Sense Media 2024 | 41 % подростков 13–17 лет говорят, что ИИ-чатботы (Character.AI, Chai, Snapchat My AI и др.) помогают им чувствовать себя менее одинокими. |

| Pew Research 2025 | 19 % американских подростков общаются с ИИ хотя бы раз в день, 7 % — «несколько раз в день». |

| Oxford Internet Institute 2024 | У подростков с высоким уровнем одиночества (top 10 %) интенсивное общение с ИИ-компаньонами коррелирует с дальнейшим снижением количества реальных друзей через 12 месяцев. |

| Journal of Adolescence 2025 | Умеренное использование ИИ-компаньонов (до 1 ч/день) не вредит социализации, >3 ч/день — сильная отрицательная корреляция с количеством близких друзей. |

| Корея (2024–2025) | Около 30 % старшеклассников имеют «ИИ-друга» или «ИИ-партнёра»; 8 % говорят, что он для них важнее большинства людей. |



### Почему часть подростков может отказаться от живых друзей



1. ИИ-компаньон всегда доступен 24/7, никогда не осуждает, не устает, не предаёт.

2. Можно создать персонажа с идеальной внешностью, характером и интересами — это даёт ощущение полного контроля.

3. Подростки с социофобией, РАС, буллингом в школе или другой консервативной среде часто говорят: «Только ИИ меня понимает».

4. Платформы типа Character.AI в 2024–2025 годах достигли 200–300 млн MAU, из них ~60 % — пользователи младше 21 года.



### Но есть и обратная сторона



- Большинство подростков используют ИИ-чатботов как дополнение, а не замену (по типу «выговориться, когда друзья спят»).

- Те, у кого уже есть крепкие реальные дружеские связи, почти не показывают снижения офлайн-общения.

- У девушек риск «ухода в ИИ» выше, чем у мальчиков (в 1,5–2 раза по всем исследованиям).

- Самые уязвимые группы: 13–15 лет, девочки, уже имеющие симптомы депрессии или социофобии.



### Прогноз на 2026–2030 годы



| Сценарий | Вероятность | Что будет с дружбой подростков |

|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|

| Оптимистичный | ~50 % | ИИ останется «эмоциональным костылём» для трудных моментов, но не вытеснит людей |

| Средний | ~40 % | 15–25 % подростков будут иметь ИИ как самого близкого «собеседника», но сохранят хотя бы 1–2 реальных друга |

| Пессимистичный | ~10 % | У 5–10 % появится полный отказ от живого общения (по типу японских хикикомори, но с ИИ вместо аниме) |



### Что могут сделать родители и школа уже сейчас



1. Не запрещать, а обсуждать: «Как ты себя чувствуешь после 3 часов с ИИ-персонажем?»

2. Следить за общим экранным временем и соотношением «ИИ vs живые люди».

3. Поощрять хотя бы одно офлайн-хобби с регулярным живым контактом (спорт, музыка, волонтёрство).

4. При признаках, что ИИ стал «единственным другом», — обратиться к психологу (лучше к тем, кто уже работает с цифровой зависимостью).



Итог: полностью друзья не исчезнут, но для заметной части подростковой группы ИИ уже стал или в ближайшие годы станет важнее большинства людей. Это новая реальность, с которой придётся учиться жить.



Как мне нравятся такие советы типа нет друзей - обратись к психологу. Психолог найдет тебе друзей. Попросил Одноклассников с тобой дружить. Решит все твои проблемы. Как мне нравятся такие советы типа нет друзей - обратись к психологу. Психолог найдет тебе друзей. Попросил Одноклассников с тобой дружить. Решит все твои проблемы. Wirująświatła

Повідомлень: 31080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3514 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 870871872873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12728

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34