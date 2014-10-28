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Страхование жизни + накопление
- нужно или нет украинцам?

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<1 ... 19202122

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам?

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам? 1.3 5 115
да
74%
85
нет
26%
30
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 21:21

Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам

Думаю не стоит расчитывать на государство в данной теме
s_n_reznik
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 21:22

Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам

  Irene8 написав:Цікаво, тема створена ще 2006 року, а запитання досі є актуальним.

Она и в 2017 году актуальна. =)
s_n_reznik
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 13:34

Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам

Доброго дня всем! Простите нас неучей, помогите, пож-та, правильно ли я решила задачку?

Сколько должен заплатить страхователь страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания, если до достижения им пенсионного возраста осталось 15 лет, а он хочет после выхода на пенсию в течение 15 лет получать ежегодно по 12000грн. Гарантированный уровень процентного дохода в страховой компании составляет 3%.

Мой ответ:
1. 12000/100%*3%=360 грн.
2. 12000-360=11640 грн
3. 11640*15 років=174600 грн.
4. Ответ: страхователь должен уплатить страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания 174600 грн. или с разбивкой по годам в течение 15 лет - 11640 грн.
Верно ли я ответила??%%
ilora3478
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:43

Я считаю, что страховать жизнь украинцам нужно обязательно. Но для начала стоит внимательно ознакомиться со всеми юридическими нюансами. Например, я только недавно узнала, что в Украине сейчас проводится судебная реформа (о ней - http://jrc.org.ua/). А зря, там много полезной информации,оказывается.
taniamoon
 
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