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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Вів 01 сер, 2017 21:21
Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам
Думаю не стоит расчитывать на государство в данной теме
Додано: Вів 01 сер, 2017 21:22
Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам
Додано: Чет 30 лис, 2017 13:34
Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам
Доброго дня всем! Простите нас неучей, помогите, пож-та, правильно ли я решила задачку?
Сколько должен заплатить страхователь страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания, если до достижения им пенсионного возраста осталось 15 лет, а он хочет после выхода на пенсию в течение 15 лет получать ежегодно по 12000грн. Гарантированный уровень процентного дохода в страховой компании составляет 3%.
Мой ответ:
1. 12000/100%*3%=360 грн.
2. 12000-360=11640 грн
3. 11640*15 років=174600 грн.
4. Ответ: страхователь должен уплатить страховой компании по договору пенсионного страхования в момент подписания 174600 грн. или с разбивкой по годам в течение 15 лет - 11640 грн.
Верно ли я ответила??%%
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:43
Я считаю, что страховать жизнь украинцам нужно обязательно. Но для начала стоит внимательно ознакомиться со всеми юридическими нюансами. Например, я только недавно узнала, что в Украине сейчас проводится судебная реформа . А зря, там много полезной информации,оказывается.
Додано: Суб 15 вер, 2018 18:32
Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам
Не знаю насколько выгодно ли это.. во всяком случае страховать авто нужно только которое стоит 20к$+
Додано: Пон 24 вер, 2018 21:52
Погоджуся. В нюансах уся суть, як завжди. Наприклад, зараз банки, в яких кредит оформлюють, часто в умовах страхування такі випадки зазначають, які майже не стаються у реальному житті. А людина то підписує і вважає, що поступає правильно, по суті оплачуючи "повітря".
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:43
поэтому нужно страховку не банкирам доверять, а своему личному специалисту
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:24
PrivateInvestor А где проверить эти данные? Чтоб это не было фиктивными рекламными данными на оф. сайтах компний?
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:54
Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам
Мне кажется, что как накопительная система - она не еффективна, настолько низкий %, что лучше все таки в банк на депозит.
Если рассматривать это как Страхование жизни и здоровья, то возможно. Но опять же страховые очень четко описывают в договоре, какие случаи являются страховыми а какие нет.
Я несколько лет назад у ТАС с большим трудом забрал деньги и то только частично.
Сейчас вот изучаю вопросы о ДМС (добровольном медицинском страховании). Вроде пишут, что все классно. А у меня доверия к страховым уже нет.
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