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Страхование жизни + накопление
- нужно или нет украинцам?

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам?
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<1 ... 20212223

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам?

Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам? 1.3 5 118
да
73%
86
нет
27%
32
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 22:20

Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам

Так как быть со страхованием жизни?
Больше всего беспокоит вопрос надежности - с каким страховщиком сотрудничать? Даже топы работающие в Украине вызывают сомнения (metlife, к примеру).
mr-v_baturin
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 08:44

Re: Страхование жизни + накопление - нужно или нет украинцам

  Ka-Pi-Tan написав:Но опять же страховые очень четко описывают в договоре, какие случаи являются страховыми а какие нет.

В критической ситуации для здоровья, меньшее что хочется делать - это изучать договор страхования, которого и под рукой может не оказаться. А потом вымаливай свои же деньги у страховой. Если это мелкая сумма, то будет просто лень заниматься бюрократией и возвращать эти копейки (мы уже простили страховым 21 евро и 40 евро). А если сумма будет крупная, может не хватить сил и здоровья выбивать деньги со страховой, например после перелома. Причём, даже, если, вдруг, забирают в больницу не экстренно, как это обычно бывает, и можно подождать пока страховая сама организует лечение, не факт, что лечение будет оптимальным для здоровья, а не оптимальным с точки зрения потраченных финансов страховой компании.
safonovstanislav
 
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