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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1447144814491450

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6.7 5 40
Виросли більш як на 50%
3%
1
Виросли на 26 - 50%
10%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
3
В межах -5 - +5%
8%
3
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
6
Знизилися на 26 - 50%
48%
19
Знизилися більш як на 50%
10%
4
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:56

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Dice-ider - это абсолютно гениальное приложение для принятия сложных решений из не более 6 вариантов. Лучшее аналитическое приложение. Всякие Crystall Ball и прочие нервно курят.


Есть лучше приложение - мозг.
Его еще и грузить надо, чтобы в желе не превратился.

Хорошо про мозг пошутили. Мне мозг такого наподсказывал, что чуть без штанов не остался. А Dice-ider еще ни разу не подводил.


Я на свой не жалуюсь.
Даже неудачные решения - это опыт.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:59

  airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.

Разве это не задача вашего лендлорда?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:02

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Кстати, не оффтоп на самом деле. Розетки, Карл! 18 лет - и все. Пластмасса из которой они сделаны стала настолько хрупкой, что одна за другой шуруп с частью розетки остается в стене, а остальная часть розетки просто отпадает. Пользоваться ей все еще можно, но уже становится стремно.


Производство АВВ находится давно уже в Китае, а по тамошней традиции, на рынки таких недоразвитых стран как наша делается 3 сорт.
С виду одинаковые на рынки Германии и Украины, но качество разное.

Лучше поменяйте розетки.

Если год-два простоят - и слава Богу. Я же говорю - внтренности розетки трогать не хочу: внешнюю крышку пластмассовую только поменять. А где она там будет сделана - мне все равно. Даже какого цвета будет - тоже все равно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:17

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.

Разве это не задача вашего лендлорда?

Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:34

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Сорри за оффтоп. В арендуемой мной квартире начали от старости сыпаться розетки. ABB Tango. Ставить какие-то другие - не хочу, потому что придется разбирать внутренности - куча возни. Может подскажете, где такое старье от ABB можно купить (серии реально лет 20). В тырнете шарился - ни у кого нет.

Разве это не задача вашего лендлорда?

Нет. У нас с лендлордом договор: он меня не трогает по поводу несвоевременной оплаты и повышения арендной ставки, а я его не трогаю ни по одному вопросу, связанному с поломкой чего-либо в квартире. А в квартире, ребята, в ремонте которому 18 лет, постоянно что-то ломается. У меня уже есть полный набор инструментов для устранения любых проблем.

Гугл отключили? Сочувствую
https://prom.ua/p553784286-rozetka-zazemleniem-abb.html
antey1969
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  #<1 ... 1447144814491450
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