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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1696169716981699>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35

  Клаус написав:
  kingkongovets написав:...молодая пара, которая в принципе искала двушку под аренду, .. "зачем снимать, если можно выплачивать проценты по кредиту за свое"
в итоге - ..берем!"

так это лендлорды. или для себя ?


ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:54

  kingkongovets написав:ок, опечатался - не "под", а "в" аренду, но в остальном разве не понятно?
трешку, "зачем снимать" - похоже на лендлордов?

вон Влад харьковский двигает по чуть-чуть эту тему.. а эти - типа гении - за много лет назад опередили его
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:30

  dir написав:UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33

  hxbbgaf написав:[
Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.


сделки в 2008ом можно пересчитать на пальцах, реальный пик как раз и был в 2006-2007, я продал в 2006ом дом в ирпене, сам до сих пор в акуе от цифры
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

hxbbgaf написав:
  dir написав:UA Грешен. Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. Квартир по 10 нам этаже и все однушки. Сказал бы гостинка, но нет, совершенно полноценная однушка, но в доме только однушки. Ванны не сидячие, полноразмерные. Так вот поставил за неё 92к$. Звонков, просмотров ноль. Снизил сразу на пятёрку. И почалося. Нарисовались 4 покупателя. Начался заочный аукцион на повышение. В финал вышли двое, которые готовы были платить по 91к$. Один имел такие деньги на руках, второй брал кредит. В итоге тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру. Вот такой вечер "обалденных" историй. Действовал самостоятельно без всяких рыл и этот "велосипед" пришёл в голову давным давно.

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.

Легко, речь совсем не о гостинке
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52

  hxbbgaf написав:
  dir написав:UA ... Сам в 2007 продавал однушку 34м. на Оболонском проспекте метров двести-триста от ст. метро. Бетонка. 9 этажей. ... совершенно полноценная однушка... Ванны не сидячие, полноразмерные. ... тот кто брал кредит дал 92 и забрал квартиру....

Тоже довольно мутная история. Еще весной 2008-го на пике можно было бы поверить, но в 2007-м 92 за гостинку - по-моему, перебор.


Не перебор.
В Одессе в то время минимальная цена за хрущ-однушку была $65т.
Я в курсе ещё одной истории когда в Киеве кто-то купил 1к квартирку за $120т в 2007 (мы анализировали ихний кредитный договор на $90т). :shock: :shock: :shock:

P.S. Там такой ппц был, просто вешалка - досрочное погашение возможно, но через ж, аннуитет, ежемесячные платежи около $800-$900, чем всё кончилось - хз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 04:26

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

накануне входа в эпикфейловый пройоп с Веником в начале весны 2008, смотрел подвал на Шамрыло под офис. Метров40. 80 куе. Требовалось еще штук 20-30 вкинуть в ремонт. И это был крутой вариант. Ушел как дети в школу. Не мне. Цены росли как глухонемые и каждая неделя поиска добавляла червонец к минимально приемлемому варианту. Кредиты в 2007 и начале 2008 (вплоть до августа) раздавались направо и налево без особых вопросов. Бабло зарабатывалось так, что Штаты отдыхали. Поэтому и цены росли, что спрос был фнансово подтвержден.
Включите ипотеку без лишних заморочек сейчас под 7-10% и цены на утро будут аж гудеть от роста. "Ни сынку, це хвантастика" )))))
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:45

Ох, недаремно я закликав до солідарності з берлінськими лендлордами. Шепотіння на цю тему уже чути і у нас. )) Правда, з вуст бізнесменів-забудовників, які, зрозуміло, проти необхідності державного втручання у регулювання цін на оренду житла. Цікаво, автор свідомо демонструє необізнаність щодо реального рівня зростання цін на оренду чи маніпуляційно перебільшує проблему для орендарів ?? Зокрема: "..тільки в першому півріччі 2019 року оренда квартир в Києві зросла на більше, ніж 30%". ОГО !! Аби ж то !!! Ймовірно, мається на увазі ціна оренди. А перед тим зазначає щодо попиту: "Попит на орендне житло в Києві на 15% перевищує минулорічний". Тобто зростання цін вдвічі перевищило зростання попиту, і виходить, що орендарі - просто благодійники для нас. Низький їм уклін. Шкода, що в реаліях усе не так. Орендні ставки зросли у середньому на 10%. У будь-якому разі статтю цікаво прочитати. "Дорога оренда: чи можливо законодавчо стримати зростання цін" https://www.obozrevatel.com/ukr/realty/ ... a-tsin.htm
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:39

  kingkongovets написав:
  artlife написав:У друзей соседскую квартиру в Парк Авеню купили индусы. На площадке перед дверью теперь всегда кулек с мусором, детские игрушки, грязные тапочки и т.д. До появления новых соседей это была площадка "образцовой культуры быта". :)


когда жил на героев сталинграда в оазисе, соседка (украинка, вполне на вид интеллигентная и вменяемая тетка) стабильно выставляла за дверь мешки мусора, которые благоухали там до утра, особенно это было "приятно" летом, в жару

Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются :mrgreen:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:43

  Natt написав:Прибила бы... Откуда эти привычки? На этаже у жильцов трех (!) квартир такое было. А я - соседка-мегера, просила держать свой мусор в своей квартире. Одни ответили: "А шо такого? Вон соседи тоже так делают". Сказала, что если возле их двери место для мусора, то я и свой тоже буду туда складывать. В общем, больше мусора на этаже не вижу. Соседи со мной не здороваются :mrgreen:

Вот чем заканчиваются заваренные мусоропроводы. В принципе, мусоропроводы - это антисанитария, с этим все согласны, но есть одно "но", вернее, даже не одно - кроме проблемы с мусором в подъезде, при отсутствии муропроводов должна снижаться коммуналка, так как тогда уборщице просто нефиг делать и их можно сокращать, тем более что они и так не особо часто убирают, а коммуналка даже растет.
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