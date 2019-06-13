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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1706170717081709>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.5 5 66
Виросли більш як на 50%
20%
13
Виросли на 26 - 50%
9%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
6%
4
В межах -5 - +5%
9%
6
Знизилися на 6 - 10%
2%
1
Знизилися на 11 - 25%
12%
8
Знизилися на 26 - 50%
33%
22
Знизилися більш як на 50%
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Frant написав:Прикольно читати скарги євробляхерів з передмістя Києва.

друже Франт, ти дурак ??? ми ж нормально говорили, а ти про bляxи ... доводжу до відома - авто за кордоном і нижче 10 К уо купувати при зміні не планую ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:19

  stas_rst написав:
  kingkongovets написав:шо вы конкретно предлагаете?

робити по черзі, а не одночасно ... один за другим, якщо це дві паралельні артерії !!!
краще скажіть, куди варто розглядати з вашого досвіду після Ірпеня ... я теж там 2 роки жив ... 33 км в Центр щодня в одну сторону - дофіга


так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!
шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета
одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  kingkongovets написав:попытаться включить мозг и подумать ПОЧЕМУ все мосты киева в таком состоянии после таких блд успешных папередников, строивших развязки и открывавших станции метро?

...так пАпірєдніком-презом - був твій любимий пАрАшенко, нє?
- щож він не дав команди відремонтувати аварійні мости?


- але, до тебе вже по-трохи доходить: де ти є і шо ти є! :D
  kingkongovets написав:не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:04

  kingkongovets написав:еще раз - есть выводы специалистов о недопустимости эксплуатации и аварийном состоянии мостов,


Такие выводы о 60% украинских мостов я еще 30 лет назад слышал в институте проблем прочности занимавшихся при клятом совке их обследованиями


  kingkongovets написав: деньги на ремонт
что должен сделать мэр?
ну говорите, интересно


Провести прозрачный конкурс с допуском организаций имеющих хотя бы несколько выполненных аналогичных проектов, показать подрядчикам документы на землю под стройплощадку, обозначить сроки и цены демонтажа и монтажа конструкций моста, а не пускать в тендер своего кореша, а теперь рассказывать сказки что удорожание произошло от того, что мы не учли реконструкцию прилегающих территорий и вообще с отводом земли не все в порядке.


  kingkongovets написав: что же касается ремонта мостов в других странах я лично говорил на эту тему с представителем субподрядчика по шулявке, дословно: "привезите мне готовые части моста, дайте место где его смонтировать и мы его установим за три дня"


А точку опоры ему не нужно чтобы весь мир перевернуть?
Это просто из детского сада.
Начали стройку, а ни стройгенплана,ни календарного графика,ни,наверное,и проекта нет.

  kingkongovets написав: терпеть осталось недолго, все зависит от финансирования, а это уже прерогатива не города
ну и не забывайте шо мы все же в киеве, а киев в украине, маемо тэ шо маемо

Что, уже не Киев финансирует реконструкцию моста из своего бюджета, а Украина?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:54

  rjkz написав:[
тут дело в том, что в случае с "каждый в своей конуре", ваше право собственности не зависит от платежеспособности соседа, а в случае с осбб - зависит. если интересует тема - могу расписать в лс.

Зачем мне расписывать то, что ясно как божий день. Либо на коленях умолять прменять лампочку, либо пускать все коммунальные платежи на свою собственность. При этом владельцы хрущей в лучшем положении в отличии от владельцев недвижимости в девятиэтажках. За всё время своего интереса к недвижимости ни разу не видел дом управляемый осбб в худшем состоянии, чем дом под руководством жэка. В соседней ветке рассказывал свою историю владения совкошлачком после чего продал и перекрестился. За все года единственный ответ из жэка был "денег нет", или "сделайте сами".
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:18

  hume написав:Кстати, уже даже на драгоманова освещение меняют на лэд

у нас в детсаду еще пару лет назад меняли освещение (штук 200 люминесцентных светильников под "армстронг" разом поменяли на 200 светодиодных светильников под "армстронг") ну то такэ, там хоть можно рассказывать про экономию электричества, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:28

  kingkongovets написав:у нищих слуг нет

чего-то вспомнилось, оффтоп, что количество прислуги и богатство страны обратно пропорциональны
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:39

  antonivs3 написав:[а, а когда меняют массово абсолютно рабочий натрий на лэд, больше похоже на попытки заработать, имхо

Как вы расцениваете видимость от них в сравнении? Чисто визуально

Всегда когда раньше ездил за границу был в восторге от ночного освещения, и вот я впервые в Украине после замены старого гвна от которого толку было 0 целых хрен десятых слышу, что старые были норм. Однозначно на ветке очень много интересных мыслей.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:43

  _Mykola_ написав:
  Прохожий написав:
  _Mykola_ написав:Я бы сказал что лучшим мером был Попов

попов никогда не был мером Киева еслишо...

Да пофиг кем он был, я его воспринимаю как мера, а при Лене космосе, именно он Делал, а не был свадебным генералом, типа Лени космоса или Кличко, но его в итоге сделали козлом отпущения по майдану.

мЫкола, да реально пофиг кого и как ты воспринимаеш…
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:46

  kingkongovets написав:идея у меня есть - право голоса должны иметь лишь налогоплательщики начиная с определенного уровня, шоп отсечь вечно недовольных нищебродов, падких на подкупы и обещания шары, но это увы недостижимая мечта

нет- базовый голос должен быть у всех, в том числе студентов, тунеядцев и получающих ЗП из общего котла- бюджетников, прокуроров, депутатов, президента и бомжей.
а вот те, кто его наполняет, могут иметь более весомые голоса, ясное дело не прямо пропорционально, дабы не кренить лодку слишком сильно, но, предположим, квадратично- платишь налогов в 4 раза более минимума- двойной голос, в 100 раз- 10тикратный итд. заодно косвенно стимулирует белить доходы, кстати. не так уж недостижимо- нужна та самая дежэтолизация и тотальный безнал. ну и число зверя, конечно.
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