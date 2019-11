Додано: Нед 17 лис, 2019 18:19

stas_rst написав: kingkongovets написав: шо вы конкретно предлагаете? шо вы конкретно предлагаете?

робити по черзі, а не одночасно ... один за другим, якщо це дві паралельні артерії !!!

робити по черзі, а не одночасно ... один за другим, якщо це дві паралельні артерії !!!

краще скажіть, куди варто розглядати з вашого досвіду після Ірпеня ... я теж там 2 роки жив ... 33 км в Центр щодня в одну сторону - дофіга



так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!

шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета

так если они оба разваливаются - брать грех на душу и ждать когда будут жертвы потому шо бедным вильнолюдям "неудобно" ехать на метро?!

шо касается моего опыта - я в ирпене прожил почти 5 лет в частном доме, потом понял шо это не мое и переехал на оболонь в свежепостроенный оазис, куда переезжать вам не подскажу, т к не знаю ни предпочтений, ни бюджета

одно могу сказать - считаю связку дом в пригороде+авто давно неактуальной при работе в городе, но если уж пригород - рекомендую обратить внимание на вышгород, хотя туда из центра те же +/- 30 км

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.