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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:14
shapo написав:
Найди где я плакал когда-нибудь что мне на что-то не хватает?
Нехай пан українофоб Шапо уважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
shapo написав:
А вот то, что на украинскую пенсию не то, что жить, а и существовать невозможно, и сейчас утверждаю.
Тобто, непослідовний є сам пан Шапо
shapo написав:
Ты какой-то непоследовательный,как девица на выданье.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 18 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:21
shapo написав:
Найди где я плакал когда-нибудь что мне на что-то не хватает?
Frant написав:
пан українофоб Шапоуважно почитає, що він пише. І зрозуміє, що він написав. В тому ж повідомленні
shapo написав:
А вот то, что на украинскую пенсию не то, что жить, а и существовать невозможно, и сейчас утверждаю.
Тобто, непослідовний є сам пан Шапо
У тебя уже с здравым смыслом проблемы?
Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:54
shapo написав:
Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру
Чому ти ниєш і скаржишся тут?
Ти повинен стояти біля Верховної Ради з транспарантами "Геть ЗеКоманду!", "Більше грошей пенсінерам!".
Або ж виїхати в Ізраїль чи на Дальній Схід РФ, за програмою переселення "соотєчествєнніков" .
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:59
Frant написав: shapo написав:
Я РАБОТАЮЩИЙ пенсионер, поэтому у меня проблем с деньгами сейчас нет. У живущих только на пенсию ничего кроме проблем нет.
Хочешь убедится в обратном - не строчи здесь, а приедь в Украину и поживи на 2-3 тыс заплатив за квартиру
Чому ти ниєш і скаржишся тут?
Ти повинен стояти біля Верховної Ради з транспарантами "Геть ЗеКоманду!", "Більше грошей пенсінерам!".
Або ж виїхати в Ізраїль чи на Дальній Схід РФ, за програмою переселення "соотєчествєнніков" .
Ну что за народ тут живет порченный.
Нигде ни одной в нормальной стране никто никому не рассказывает что кому делать, и только тут норовят что-нибудь посоветовать когда их никто не просит.
Что я кому должен не тебе мне рассказывать.
Тем более не нуждаюсь в твоем совете куда мне ехать или не ехать.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:01
shapo написав:
Ну что за народ тут живет порченный.
Нигде ни одной в нормальной стране никто никому не рассказывает что кому
В нормальних країнах на форумах "успішні пенсіонери" не ниють, як важко їм живеться.
Де той японець, що рубав голови скаржникам-словоблудам???
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 18 лис, 2019 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:04
Frant написав: shapo написав:
Ну что за народ тут живет порченный.
Нигде ни одной в нормальной стране никто никому не рассказывает что кому
В нормальних країнах на форума "успішні пенсіонери" не ниють, як важко їм живеться.
Де той японець, що рубав голови скаржникам-словоблудам???
Повторяю в очередной раз.
Найди где я ною как мне тяжело живется или заткнись
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:06
Может хватит уже?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:15
shapo написав: kingkongovets написав:
люди с советским бэкграундом должны наконец приучиться к мысли, шо их ответственность простирается дальше, чем дверь их квартиры и соответственно понимать, что парадные, лифты, придомовая територия, чердаки и подвалы должны ремонтировать они сами, а не добрый джинн из жэка, или кмда
Я уже несколько раз задал вопрос зачем тогда нужен мэр, кмда и тем более жек.
Т.к. ответа нет, то предположу что для того чтобы растащить остатки клятого совка и общей якобы бесхозной городской земли.
По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
kingkongovets написав:
и шо привычка засирать и ломать все шо находится за их дверью с полной уверенностью, шо все это кто-то ОБЯЗАН убирать и ремонтировать должна отойти в прошлое
и пока (если) этого не произойдет - люди будут жить в говне, страдать и жаловаться на жэки и кличка
надо выдавливать из себя по капле совок, господа
И откуда вы только такие продвинутые несовковые взялись. Неужели в незалежной, стремительно деградирующей Украине сейчас таких делают.
kingkongovets написав:
то шо вам когда то дали возможность нашару приватизировать ваши квартиры не означает шо вам вдобавок подарили и пожизненную гарантию на эту недвигу и шо за вами будут убирать и ремонтировать, а вы будете со своими вечно недовольными ипалами лишь все критиковать и жаловаться под лозунгом "проснись, нас обос... обокрали!"
хотите шоп была чистота и порядок вокруг вашей квартиры? засучили рукава и вперед!
у нищих слуг нет
Не все приватизировали советское жилье.
Все свои квартиры и дом мне,к сожалению, пришлось покупать.
И если приватизация совкового жилья полученного в обмен на недоплаченную при том же совке зарплату это такая огромная "щедрость" от бывших коммуняк-фарцов-криминала ставших вдруг проевропейскими капиталистами, то куда делось остальное наследство клятого совка в виде заводов,газет,пароходов?
У меня до сих пор валяются 3 приватизационных сертификаты которые не было куда вложить.
Не подскажите где их можно обменять на причитающуюся мне часть бывшей общенародной собственности и заодно получить положенную бесплатно землицу как киевлянину в том же районе где живу - в Печерском?
А то сейчас начинается второй тур по окончательной приватизации Украины и я ,как и большинство,явно останусь даже без бумажек на память.
Что касается обязанностей неблагодарных граждан к боксеру с отбитыми мозгами,и, как оказалось,нечистыми руками, и прочей нынешней властной камарилье, то ваши лозунги я читал еще лет 50 назад на красном кумаче " Нам доверено,нам и отвечать"
PS У нищих не только нет слуг,но и хозяев
Стандартний потік по трубам:-)
На жаль це безвихідь. Світла в кінці тунелю для Вас не має. Нівелювання і нерозуміння базових принципів власності в такому віці це смертельно.
Доки не вимрете, нічого не буде. Ви хоча б внуків своїх такому не вчіть, щоб у них був шанс.
Всім процвітання!
Востаннє редагувалось Первый
в Пон 18 лис, 2019 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:32
shapo
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
У Вас відсутні базові знання, базовий понятійний апарат, що принципово нівелює всю розмову з Вами.
Ви написали що Ви купляли квартиру.
Подумайте коли кличко як омс став власником ліфта у Вашому будинку... І т.д.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Пон 18 лис, 2019 13:38
Первый написав:
shapo написав:Первый
Кроме очередных "патриотических" лозунгов по сути сказать,как обычно,нечего.
Про моих внуков не переживайте - они сюда вряд ли вернутся, так что свое лучшее будущее в Украине разделите с суданцами и табасаранцами
Наприклад
"По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию.
Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру? "
У Вас відсутні базові знання, базовий понятійний апарат, що принципово нівелює всю розмову з Вами.
Всім процвітання!
Вы забыли уточнить из какой области почерпнули свои базовые познания в сфере ЖКХ - юридической, социологической или психологической.
А что такое "базовый понятийный аппарат" мне, сдававшему довольно давно в аспирантуре кандидатский минимум по философии вообще сложно представить.
Так что процветайте без меня.
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