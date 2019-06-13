Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
Можете, вместе с квартирой. п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?
Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка. Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос. Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
kingkongovets написав:1) так поясни тогда почему нынешняя власть их продолжает повышать, а субсидии наоборот - урезает? 2) если считаешь шо создание осбб бред и если устраивает жить с жэком - какие проблемы? продолжай и дальше ходить на поклон изза перегоревшей лампочки только ныть и жаловаться можешь уже только на себя - выбор и решение тебе предлагали
А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне? Там ОСББ? Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 18 лис, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:На жаль це безвихідь. Світла в кінці тунелю для Вас не має. Нівелювання і нерозуміння базових принципів власності в такому віці це смертельно. Доки не вимрете, нічого не буде. Ви хоча б внуків своїх такому не вчіть, щоб у них був шанс.
плюсанул ну с шапо то давно все понятно, но мне интересно другое - разделяет ли его успешный сын идеологию и убеждения отца? и если разделяет, то в какой именно области он добился успеха?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
_Mykola_ написав:А расскажите чем все закончилость после пожара в одном из домов в Паркстоуне? Там ОСББ? Вроде как полгода точно не было в одном из подьездов электрики, а вот чем все закончилось...
не понимаю, почему ко мне этот мне вопрос? вы похоже более в курсе шо там и как - вы и расскажите заодно поясните тогда и причины почему произошел пожар и чем было вызвано столь долгое отсутствие электричества
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 18 лис, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
shapo написав:По поводу ответственности за парадные,лифты и тем более придомовую территорию. Если я обязан содержать их как свою частную собственность то почему не могу ее продать как свою квартиру?
Можете, вместе с квартирой. п.с. Тоесть по вашему , если не могу продать часть лестницы то не буду платить за уборку подъезда и на зло соседям буду срать на ней?
Я же элементарно у великого юриста именующего себя аж первым спросил элементарные вещи о правах и обязанностях жильцов многоквартирного дома при владении совместной собственностью в виде лифта, подъезда, придомового участка. Вместо того чтобы ответить какой кадастровый номер у нашего придомового участка (если он вообще где-то существует),где госакт на эту землю с перечнем его владельцев и вообще какими статьями закона регулируется этот очень серьезный вопрос он мне в очередной раз ,надув щеки,выдает словесный понос. Может, вы хоть и не первый по номеру юрист,но наконец просветите меня,темного, в этих вопросах сославшись на законодательство Украины, а не на базовый понятийный аппарат?
Из уважения, попытаюсь обЪяснить что на лифт, не бывает кадастровых номеров.
Vadim V написав:Из уважения, попытаюсь обЪяснить что на лифт, не бывает кадастровых номеров.
Кадастровый номер я просил указать на придомовую территорию( прочтите внимательно еще раз). Какой акт собственности бывает на лифт и подъезд не знаю, как, собственно, и все продвинутые европейцы которые важно надувают здесь щеки,но ничего конкретного сказать не в состоянии.
rjkz написав:На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи? Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал. Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?
прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал логика и последовательность, хули
Мавпенятко, попустись, ситуация поменялась, твоего чудака на букву м прокатили на выборах и "чувак" теперь полностью законопослушен. Мало того, есть несколько пенсов, которых "чувак" знает, но не состоит в родственных связях, которым периодически передает некоторые суммы, не надеясь на помощь государства, которое на всех пенсов забило бааальшой прибор. И это не только в последнее время, а на протяжении долгих лет. ЧЕм давать государству что-то что барыги типа дваждынесудимого и кондитера разворовывали, "чувак" предпочитает пенсам помогать напрямую. Конкретным, а не абстрактным. И еще, для ликвидации твое финансовой безграмотности - налоги, уплаченные в Бюджет не имеют никакого отношения к выплатам пенсий. От слова СОВСЕМ. "Учись студент" (с).
Зы: перестань называть меня колюней. Я, конечно, знаю что умен и красив, но у меня традиционная ориентация. Тем более, меня ну никак не прельщают обезьяны, даже их интеллекта хватило на освоение лисапета. Так что шансов у тебя никаких. Повесь лучше в уборной фотки гориллы из КМДА и прошлого преза. Ну и дальше как-то сам справляйся.
ЗЫЫ: можешь не трудиться что-то отвечать - примат на лисапете давно и надежно в глубоком игноре. Сейчас извлек твои бренные останки из-за "следов" в чужих постах. Больше реагировать не стану - можешь брызгать слюной и исходить желчью или не делать этого. ЗЫЫЫ: Как говорит многоуважаемый Прохожий, медленно читаем шевеля губами название ветки и Думаем. Особенно над словом "Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве" - что наш эволюционный предок сдает? Адью.
Для модераторов, прежде чем применять санкции (с которыми я заранее согласен) ко мне и данному посту, обратите пристальное внимание на посты оппонента на этой ветке. Они включают: 1. Оскорбление других участников форума. 2. Антисемитизм. 3. Оскорбление государства Израиль.
Два последних - на мой, смиренный взгляд, более чем серьезное нарушение правил форума и Законодательства Украины (УК, статья 161).
rjkz написав:Vadim V, не важно в каком доме я живу. Важно что в осбб при задолженности, скажем, за отопление, проблемы будут у всех. Равно как если правление влезет в долги, то это будут долги всех участников. И это будет иметь последствия. Странно, что не все это понимают. Я сейчас не конкретно о Вас. Я не против чтобы все приводили свои дома в порядок. Меня смущает не финансовая сторона дела, а юридическая.
Тоесть инфа от ОБС? Так как вопрос был о том кто обслуживает Ваш дом. Хорошо , но на вторую часть вопроса можете ответить прямо, без лирики?
НЕт, не ОБС, а горький практический опыт. Владею не одним объектом, имел печальный опыт попыток рейдерсокго захвата, который отбил, есть объекты, в которых разные обслуживающие организации и даже один объект в котором нет ни одной из них.
Подробно ответил Хьюму в ЛС. Ранее не раз писал, но не так подробно. Более распространяться не стану. Если кто-то отключил себе функции самосохранения, то кто ему доктор?