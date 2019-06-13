Додано: Вів 19 лис, 2019 05:24

kingkongovets написав: rjkz написав: На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?

Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.

Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать? На какие шиши пенсы будут содержать свои хрущи?Я понимаю, что сейчас в тренде молодые и успешные, но социальную функцию с государственных и комунальных структур никто не снимал.Причем эти хрущи имеют на порядок больше проблем, чем новострои, меньше жильцов и у этих жильцов намного меньше доход. Что бум делать?



прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсов

про субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышал

логика и последовательность, хули прикольно - чувак, который принципиально не платит налоги и призывает делать то же самое всех остальных (шоп не разворовали(с)) вдруг озаботился судьбой пенсовпро субсидии, которые урезали зеленые, за которые он тут рвал глотку он тоже не слышаллогика и последовательность, хули

жилую

Мавпенятко, попустись, ситуация поменялась, твоего чудака на букву м прокатили на выборах и "чувак" теперь полностью законопослушен. Мало того, есть несколько пенсов, которых "чувак" знает, но не состоит в родственных связях, которым периодически передает некоторые суммы, не надеясь на помощь государства, которое на всех пенсов забило бааальшой прибор. И это не только в последнее время, а на протяжении долгих лет. ЧЕм давать государству что-то что барыги типа дваждынесудимого и кондитера разворовывали, "чувак" предпочитает пенсам помогать напрямую. Конкретным, а не абстрактным. И еще, для ликвидации твое финансовой безграмотности - налоги, уплаченные в Бюджет не имеют никакого отношения к выплатам пенсий. От слова СОВСЕМ. "Учись студент" (с).Зы: перестань называть меня колюней. Я, конечно, знаю что умен и красив, но у меня традиционная ориентация. Тем более, меня ну никак не прельщают обезьяны, даже их интеллекта хватило на освоение лисапета. Так что шансов у тебя никаких.Повесь лучше в уборной фотки гориллы из КМДА и прошлого преза. Ну и дальше как-то сам справляйся.ЗЫЫ: можешь не трудиться что-то отвечать - примат на лисапете давно и надежно в глубоком игноре. Сейчас извлек твои бренные останки из-за "следов" в чужих постах. Больше реагировать не стану - можешь брызгать слюной и исходить желчью или не делать этого.ЗЫЫЫ: Как говорит многоуважаемый Прохожий, медленно читаем шевеля губами название ветки и Думаем. Особенно над словом "Для тех кто снимает и сдаетнедвижимость в Киеве" - что наш эволюционный предок сдает?Адью.Для модераторов, прежде чем применять санкции (с которыми я заранее согласен) ко мне и данному посту, обратите пристальное внимание на посты оппонента на этой ветке. Они включают:1. Оскорбление других участников форума.2. Антисемитизм.3. Оскорбление государства Израиль.Два последних - на мой, смиренный взгляд, более чем серьезное нарушение правил форума и Законодательства Украины (УК, статья 161).