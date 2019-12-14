Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:В селі в сирому підвалі ще "діди робили", оце минулого року замінив 2м проводки, так як ізоляція прогнила і проводка коротила на стіну і "мругала лампочка", думаю тій алюмінієвій проводці років 40, сама лампочка приржавіла до цоколя, а з скуткою нічого і не сталося.
Поміняв той шмат старої одножильної алюмінієвої проводки на багатожильний плоский мідний кабель. В місці колишньої скрутки лише зачистив старий мідний дріт і, вуаля, скрутив з новим мідним.
до чого я веду, що тривалість служби ще залежить від умов навантаження, якщо там іде 10% від макс. струму менше 1% часу, то експлуатація скуртки "мідь-люміній" можлива як завгодно довго.
Категорично не рекомендую застосовувати скрутки "мідь - алюміній"!!!
Ось наслідки. Робота ще тих часів, коли "дєдивоєвалі". Робота професійного радянського електрика. Моножильний алюміній плюс багатожильна мідь. Добре, що обійшлось без пожежі. Коли згоріло - хрєн знає. Може, й десятки років назад. З,єднання і нині умовно робоче (пропускало струм, достатній для освітлення і т.п.)
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5% Пишу что будет в сл году, думайте: - приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл - ставка снижается до 6-8% - курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда) - открывается ипотека на уровне 11-12%
0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5% Пишу что будет в сл году, думайте: - приток инвестиций в овгз более 20 млрд долл - ставка снижается до 6-8% - курс будет в р-не 21, в бюджете пропишут 25...ну как всегда) - открывается ипотека на уровне 11-12%
Чи не Натаха-Трайбека віщає з нової обліківки????
Долярчик написав:Вони, таки зроблять всіх разом!)))))
Баранеускас, дарма радієш! Іпотека розжене ціни нерухомості в 1,5-2 рази. І швидко! І за 30 000 дол нічого ти вже не купиш. Тим більше - новобуд в міській смузі Львова. __________________ "Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова Масштаби міграції неминуче ростимуть"
0ptima написав:НБУ понизил ставку на -2%, до 13.5% Пишу что будет в сл году, думайте: - приток инвестиций в овгз ... долл - ставка снижается до ... - курс будет в р-не ..., в бюджете пропишут 25...ну как всегда) -открывается ипотека на уровне ...
"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."
"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."
"И так, с последнего кризиса долларовая зарплата в Украине выросла всего лишь на 77%. ВВП, который приходится вместо индекса украинской биржи, всего лишь на 8%, а цены на недвижимость в Киеве — упали сравнительно с 2009 годом на 40%."