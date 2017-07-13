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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1868186918701871
Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 02:51

  antey1969 написав:Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))

не скажите-есть материалы весьма устойчивые, но не обязательно они стоят денег.
пример первый- дивану 13-15 лет и а-ля икеевские кресла, заказанные парой лет позже в той же однотонной ткани типа букле- кошки точили когти, но ничего так и не вытащили, ни единой петли.
второй- стулья новый стиль, кожзам на сидушках- 9 лет жили сами, и уже 4 года квартиранты- кожзам как новый, и тоже стулья из кожзама, которые бывшая купила себе домой только 4 года назад- кожзам порепался не только на сидушке, но и на спинках чуть более, чем совсем.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 08:19

  antonivs3 написав:
  antey1969 написав:Детям с фломастерами все равно какие обои, кошке с когтями наплевать на то, какая обивка дивана, щенок с одинаковым удовольствием может грызть торец хоть дубовой, хоть сосновой двери, бабка с деменцией напрудит в любой матрас.
Вандалоустойчивый ремонт - это фантастика. Вандалы на то и вандалы, чтобы множить на ноль все ваши усилия)))

не скажите-есть материалы весьма устойчивые, но не обязательно они стоят денег.
пример первый- дивану 13-15 лет и а-ля икеевские кресла, заказанные парой лет позже в той же однотонной ткани типа букле- кошки точили когти, но ничего так и не вытащили, ни единой петли.
второй- стулья новый стиль, кожзам на сидушках- 9 лет жили сами, и уже 4 года квартиранты- кожзам как новый, и тоже стулья из кожзама, которые бывшая купила себе домой только 4 года назад- кожзам порепался не только на сидушке, но и на спинках чуть более, чем совсем.

давно розвелись?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 1868186918701871
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