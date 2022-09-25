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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 14:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 09:47

  zerocool написав:Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.

Приметно с 2000 по 2011 года новостроии бизнес класса сдавали с лимитом на электричество 20-30 кВт 3 фазы.
Роскошно было.
Хоть сауну в квартире строй.
Защиту в домовой подстанции в таких домах не выбивает никогда.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:15

  Faceless написав:
Frant написав:4 кВт нормальний ліміт, не видумуйте!
У Вас в квартирі стоїть пилорама чи токарний станок, що Вам треба більше?

Для старої панельки хіба нормальний.
В сучасній квартирі: електроплита і шафа, бойлер, кондиціонери. І має ще бути запас по потужності, щоб як у хрущі не було "або пралка, або електрочайник".


“Якщо такої документації немає, то згідно з вимогами чинного законодавства, обленерго зобов’язане забезпечити кожну сім’ю (кожного споживача), який проживає в індивідуальному будинку, потужністю на рівні 5 кВт. Якщо споживач живе в багатоквартирному будинку й користується газовою плитою ‒ на рівні 3 кВт. У разі використання електроплит ‒ 8 кВт і більше”, ‒ зазначає представниця обленерго.

https://ua-energy.org/uk/posts/dohovirn ... ozhyvachiv

Нет технической возможности, скажет энергокомпания)

Бизнес класс пусть строит себе ПС.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:41

  zerocool написав:Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.

Чайник можна і на 1,2 кВт купити, бойлер на 1,5 кВт. І чайник працює максимум 5-10 хв. на день. бойлер можна ставити наніч. Тому 4 кВт - це навіть забагато.
ПС влітку бойлер взагалі не потрібен - є енергія сонця.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 01 жов, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 10:41

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ромасик написав:
“Якщо такої документації немає, то згідно з вимогами чинного законодавства, обленерго зобов’язане забезпечити кожну сім’ю (кожного споживача), який проживає в індивідуальному будинку, потужністю на рівні 5 кВт. Якщо споживач живе в багатоквартирному будинку й користується газовою плитою ‒ на рівні 3 кВт. У разі використання електроплит ‒ 8 кВт і більше”, ‒ зазначає представниця обленерго.

https://ua-energy.org/uk/posts/dohovirn ... ozhyvachiv

Нет технической возможности, скажет энергокомпания)

Бизнес класс пусть строит себе ПС.


Про потужність що підведено варто дізнаватися перед покупкою. Звісно, що якщо по проєкту 3кВт,як у хрущовці, то вже нічого не поробиш.
Faceless
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