Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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zerocool написав:Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.
Приметно с 2000 по 2011 года новостроии бизнес класса сдавали с лимитом на электричество 20-30 кВт 3 фазы. Роскошно было. Хоть сауну в квартире строй. Защиту в домовой подстанции в таких домах не выбивает никогда.
Frant написав:4 кВт нормальний ліміт, не видумуйте! У Вас в квартирі стоїть пилорама чи токарний станок, що Вам треба більше?
Для старої панельки хіба нормальний. В сучасній квартирі: електроплита і шафа, бойлер, кондиціонери. І має ще бути запас по потужності, щоб як у хрущі не було "або пралка, або електрочайник".
“Якщо такої документації немає, то згідно з вимогами чинного законодавства, обленерго зобов’язане забезпечити кожну сім’ю (кожного споживача), який проживає в індивідуальному будинку, потужністю на рівні 5 кВт. Якщо споживач живе в багатоквартирному будинку й користується газовою плитою ‒ на рівні 3 кВт. У разі використання електроплит ‒ 8 кВт і більше”, ‒ зазначає представниця обленерго.
zerocool написав:Да, які 4 ліл, це включити чайник, бойлер і все, ліміт. На сьогодні 10кВт це абсолютний мінімум, а краще 12.
Чайник можна і на 1,2 кВт купити, бойлер на 1,5 кВт. І чайник працює максимум 5-10 хв. на день. бойлер можна ставити наніч. Тому 4 кВт - це навіть забагато. ПС влітку бойлер взагалі не потрібен - є енергія сонця.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 01 жов, 2022 10:41, всього редагувалось 1 раз.
“Якщо такої документації немає, то згідно з вимогами чинного законодавства, обленерго зобов’язане забезпечити кожну сім’ю (кожного споживача), який проживає в індивідуальному будинку, потужністю на рівні 5 кВт. Якщо споживач живе в багатоквартирному будинку й користується газовою плитою ‒ на рівні 3 кВт. У разі використання електроплит ‒ 8 кВт і більше”, ‒ зазначає представниця обленерго.