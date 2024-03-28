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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:12
Vadim_ написав: UA написав:
В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась
.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.
Це ж як треба було засрати , а шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
UA написав:
Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.
Згоден
1. В Польші традиція не віддавати залог через погане прибирання.
2. Як і в Україні, дійсно якісне прибирання роблять далеко не всі клінінгові компанії.
3. ...Зайдіть без попередження в 10 українських помешкань в 9 там буде срач різної інтенсивності.
В українських орендарів дійно чисто ліше там, де користуються послугами прибиральниці.
В орендарів японців, корейців чисто.
В американців 50 на 50
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:01
vitaliiangel написав: ihorkyiv написав:
У разі пожежі/потопу ні три, ні десять заставних ставок не покриють збитків. То може, за вашою логікою, при поселенні клієнтів одразу вимагати у заставу ринкову вартість квартири ???
по моей логике надо адекватно оценивать риски. Вы тут писали что 50к как потолок это преувеличение. Я вам указал на ситуации когда их может нехватить. Кстати по этой же причине лучше сдавать квартиры на 1м этаже, чтобы снизу топить было некого.
ihorkyiv написав:
Щодо досвіду вашого приятеля-понятого, то я завжди кажу: краще під оренду мати 3-5 квартир рівня лютого економу, ніж одну бізнес класу з космічним ремонтом. Дохід співмірний, особливо нині. Або якщо вже дуже переживаєте за розетки за 30 грн, то краще вам цим бізнесом не займатися, здоровіше будете.)
не могу ни согласиться, ни поспорить. Просто приму к сведению.
Перший поверх буде плавати у гівні якщо каналізація забʼється - а вона рано чи пізно забʼється - ну і топити всі будуть саме вас - особливо якщо хтось замурував стояк або його переробив)
Хоча в сучасних реаліях це скоріше другий поверх бо на першому офіси магазини кафе - таке сусідство теж має недоліки)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:04
vitaliiangel написав: drevlyanin написав:
До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій.
а тут пишут что потопы большая редкость. Родителей за 40 лет в хруще 2 раза соседка сверху топила. Это она ещё адекватная и без детей. Неадекваты с детьми без контроля могут каждый год топить.
Зараз потопи не рідкість - бо багато пустих квартир - добре коли власники при виїзді закордон залишили контакти і ключи родичам -по моєму будинку було 5 випадків за 2 роки війни - особливо часто перед включенням опалення тобто осінню
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