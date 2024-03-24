GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:40
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
це дуже неапетитна, але на жаль розповсюджена проблема і при вашому до неї ставленні вам просто поки що щастить
дуже рекомендую проводити регламентні ревізії клапана не рідше одного раза в півроку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 06:20
В стані доріг (трохи далі за Києвом), стані жилого фонду (особливо ненового, якому 20+ років), стані лісів (завалених буреломом), стані державного апарату (рівень підготовки чиновників загальновідомий) і т д.
В орендних квартирах - бажання охлосу реально вбивати чужу власність (30% оредарської популяції, не менше). В цілому результат "хазяйнування" за останніх 33 роки такий, що аж очі ріже. Одним словом можна назвати.
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