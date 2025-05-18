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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:21

  GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?

Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:Коммуналка(и мебель по моему опыту) - в подарок?
ні, комуналь сплачує орендар
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:40

  flyman написав:і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Краще мати смарт-квартиру, яку от-от здадуть, ніж не той ВОС і пузо до колін!😁 >>>
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:55

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яку от-от здадуть


Третій рік «от-от» і «наступної весни»)) :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:00

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Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди
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