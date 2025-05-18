|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 тра, 2025 19:21
GALeon написав:
підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?
Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5162
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9152 раз.
- Подякували: 1063 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 17 тра, 2025 20:05
барабашов написав:Коммуналка(и мебель по моему опыту) - в подарок?
ні, комуналь сплачує орендар
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1601
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 18 тра, 2025 10:40
flyman написав:
і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Краще мати смарт-квартиру, яку от-от здадуть, ніж не той ВОС і пузо до колін!😁 >>>Психологія та інші цікавинки
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
3
Додано: Нед 18 тра, 2025 10:55
Успіх
яку от-от здадуть
Третій рік «от-от» і «наступної весни»))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15144
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2396 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Вів 20 тра, 2025 11:00
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6140
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 тра, 2025 11:58
барабашов написав:
Сейчас кокнутых(астрально или физически) и чокнутых от реальности много, кроме того есть демобилизованные и действующие военные из непрофессионалов, увидевших автомат впервые вживую летом 22года.
Там планка нуждается в забивании шурупов, а ремонт в прелести должен быть лофт из нержавейки и чугунных плит с покрытия пола кузнечно-прессового цеха.
И то кран могут сломать(не скрутить а именно сломать) и окно выбить.
До війни десь 20% потенційних орендарів були небажані через дефекти їх особистості. Зараз таких майже половина.
Через особливості біографії я звичний до складного контингенту, але навіть я часто пасував розуміючи складність випадку.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9382
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2323 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 54 гостей
Модератори:
Faceless
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|123083
|32056796
|
|
|10449
|6470559
|
|
|10248
|7306582
|
Нед 18 тра, 2025 08:31
BIGor
|