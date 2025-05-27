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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 19:21

  GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?

Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 20:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:Коммуналка(и мебель по моему опыту) - в подарок?
ні, комуналь сплачує орендар
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:40

  flyman написав:і синам спадщина, поки що більше плюсів в тій кавалірці біля ЛШРТ
Краще мати смарт-квартиру, яку от-от здадуть, ніж не той ВОС і пузо до колін!😁 >>>
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 10:55

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яку от-от здадуть


Третій рік «от-от» і «наступної весни»)) :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:00

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Райони Києва де найбільше зросла вартість оренди
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Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 11:58

  барабашов написав:Сейчас кокнутых(астрально или физически) и чокнутых от реальности много, кроме того есть демобилизованные и действующие военные из непрофессионалов, увидевших автомат впервые вживую летом 22года.
Там планка нуждается в забивании шурупов, а ремонт в прелести должен быть лофт из нержавейки и чугунных плит с покрытия пола кузнечно-прессового цеха.
И то кран могут сломать(не скрутить а именно сломать) и окно выбить.

До війни десь 20% потенційних орендарів були небажані через дефекти їх особистості. Зараз таких майже половина.
Через особливості біографії я звичний до складного контингенту, але навіть я часто пасував розуміючи складність випадку.
UA
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Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 17:15

  UA написав:
  барабашов написав:Сейчас кокнутых(астрально или физически) и чокнутых от реальности много, кроме того есть демобилизованные и действующие военные из непрофессионалов, увидевших автомат впервые вживую летом 22года.
Там планка нуждается в забивании шурупов, а ремонт в прелести должен быть лофт из нержавейки и чугунных плит с покрытия пола кузнечно-прессового цеха.
И то кран могут сломать(не скрутить а именно сломать) и окно выбить.

До війни десь 20% потенційних орендарів були небажані через дефекти їх особистості. Зараз таких майже половина.
Через особливості біографії я звичний до складного контингенту, але навіть я часто пасував розуміючи складність випадку.

Гм.
Попередні співбесіди на переглядах, дозволяют відсіювати 75% небажаного контингенту. На жаль, решту 25% вдається розпізнати протягом перших 3-х місяців проживання в орендній квартирі
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 13:20

  Frant написав:
  UA написав:
  барабашов написав:Сейчас кокнутых(астрально или физически) и чокнутых от реальности много, кроме того есть демобилизованные и действующие военные из непрофессионалов, увидевших автомат впервые вживую летом 22года.
Там планка нуждается в забивании шурупов, а ремонт в прелести должен быть лофт из нержавейки и чугунных плит с покрытия пола кузнечно-прессового цеха.
И то кран могут сломать(не скрутить а именно сломать) и окно выбить.

До війни десь 20% потенційних орендарів були небажані через дефекти їх особистості. Зараз таких майже половина.
Через особливості біографії я звичний до складного контингенту, але навіть я часто пасував розуміючи складність випадку.

Гм.
Попередні співбесіди на переглядах, дозволяют відсіювати 75% небажаного контингенту. На жаль, решту 25% вдається розпізнати протягом перших 3-х місяців проживання в орендній квартирі

Франт, ти орендарь куренів/хавел/бомжквартир чі орендодавець їх? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:43

  yama написав:
  GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?

Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити

Я сдаю через ФОП. Отчеты раз в год в налогову тоже сдаю. Нужна консультация? )))) Пишите в личку...
januspub
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

januspub написав:
  yama написав:
  GALeon написав:підкажіть будь ласка, чи укладається договір на безоплатну оренду житлової нерухомості?

Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити

Я сдаю через ФОП. Отчеты раз в год в налогову тоже сдаю. Нужна консультация? )))) Пишите в личку...
податок на нерухомість сплачуєте?
GALeon
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