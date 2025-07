Додано: Сер 04 чер, 2025 20:01

Бетон написав: Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.

Ума даже на это не хватает.

Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт.Ума даже на это не хватает.Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии

ришалт, але це без можливості зниження податкової базиStawki ryczałtu w 2025 roku8,5% – dla przychodów do 100 000 zł rocznie,12,5% – dla nadwyżki powyżej 100 000 zł.PrzykładPan Jan wynajmuje swoje dwupokojowe mieszkanie w Krakowie. Podpisał umowę z lokatorem i co miesiąc dostaje 2 500 zł czynszu. Chce wiedzieć, ile podatku musi zapłacić w 2025 roku.Ryczałt – 8,5% do 100 000 zł przychodu rocznie, potem 12,5%Obliczenia:Roczny przychód pana Jana wynosi: 2 500 zł × 12 miesięcy = 30 000 złStawka podatku: 8,5% (ponieważ nie przekracza 100 000 zł rocznie)Podatek: 30 000 zł × 8,5% = 2 550 zł rocznieMiesięczna zaliczka do urzędu skarbowego: 2 550 zł ÷ 12 = 212,50 złPan Jan jest zobowiązany do uiszczania comiesięcznej opłaty w wysokości 212,50 zł.