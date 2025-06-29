Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
yama написав:Мені здається що якщо вони не завірені в нотаріуса то вони всі фіктивні. Чи хтось із лендлордів офіційно звітуйтє податковій про свій дохід? Приймає розрахунки від квартирантів На свій ФОП? ( на карту привязану до рахунку фоп ? ) Я таких знав , але вони вже проадли все в Україні і переїхали в Хорватію жити , просто жити
Я сдаю через ФОП. Отчеты раз в год в налогову тоже сдаю. Нужна консультация? )))) Пишите в личку...
податок на нерухомість сплачуєте?
В общем - да. Когда появляются начисления в электронном кабинете "платника податків"
Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт. Ума даже на это не хватает. Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии
Бетон написав:Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт. Ума даже на это не хватает. Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии
Бетон написав:Вместо того, чтобы открывать фоп, можно было хотя бы скопировать с соседней Польши, где я плачу 7.5% при годовом обороте до 300 тыс злт. Ума даже на это не хватает. Скопировать норму с нормальной страны не в состоянии
«Власник житла — власник життя». Чому на ринку оренди дискримінують сім’ї з дітьми та тваринами, ВПО та людей з інвалідністю https://hmarochos.kiev.ua/2025/07/03/vl ... lidnistyu/ Чого тільки не буває в орендних взаєминах !!! Кожен випадок є унікальним, тому без аналізу обставин важко розібратися у правоті однієї зі сторін. Єдине, що я особисто заперечую, це дискримінацію винаймачів за місцем попередньої реєстрації. Це повна дурня з боку орендодавців. До чого Авдіївка, Донецьк, Луганськ тощо??? Відмовити після спілкування, звісно, можна, але не на підставі реєстрації ВПО на ТОТ. Такі особи повинні мати документ ВПО, виданий територіальним органом області/міста, де планує оселитися орендар. А взагалі, щоб знівелювати багато потенційних проблем, слід американізувати правила взаємин на українському орендному ринку, що передбачає насамперед пропозицію житла з голими білими стінами, без меблів, з мінімумом необхідної побутової техніки, із зобов"язанням орендаря робити ремонт перед виїздом з квартири.