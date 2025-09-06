Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка)
Вінницька обл. ціна оренди за липень +11%. Статистика подобається
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:38
Вінницька обл. ціна оренди за липень +11%. Статистика подобається
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:40
Хомякоид
Лично вы в своей винницкой прелести набавили безхатькам 11% за прошлый месяц?
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:46
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:25
Війна як бізнес: прифронтове житло стало дорожчим за столичне
В усі часи в усіх усюдах за будь-яких обставин саме попит визначає орендні ставки. Сувора рука ринку слиняву мораль у цю сферу не допускає. Справедливо.
|