П'ят 08 сер, 2025 11:38

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇


Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка)


Вінницька обл. ціна оренди за липень +11%. Статистика подобається
П'ят 08 сер, 2025 14:40

барабашов
Лично вы в своей винницкой прелести набавили безхатькам 11% за прошлый месяц?
барабашов
П'ят 08 сер, 2025 16:46

  барабашов написав:Хомякоид
Лично вы в своей винницкой прелести набавили безхатькам 11% за прошлый месяц?


Через пол года подсчитаю все процентики и віставлю на подпись новій кабальній договор. :D
Пон 08 вер, 2025 09:25

Війна як бізнес: прифронтове житло стало дорожчим за столичне https://meta.ua/uk/news/economics/viina ... ne-869808/
В усі часи в усіх усюдах за будь-яких обставин саме попит визначає орендні ставки. Сувора рука ринку слиняву мораль у цю сферу не допускає. Справедливо.
Пон 08 вер, 2025 11:19

Re: Для тих хто

  ihorkyiv написав:Справедливо.
Надіюсь - це сарказм?

Бо яке нах справедливо - якщо військовий вашу срачину захищає від доступу бурята, а ви йому оверпрайс за оренду виставляєте в прифронтовій зоні?!
Пон 08 вер, 2025 12:57

  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:Справедливо.
Надіюсь - це сарказм?

Бо яке нах справедливо - якщо військовий вашу срачину захищає від доступу бурята, а ви йому оверпрайс за оренду виставляєте в прифронтовій зоні?!

Ти будеш в свою кавальорку приймати військових (з групи збивання шахедів) за 0.5 реальної ціни? Чи ти все-таки давно вже розписав , куди будеш витрачати (накопичувати) гроші з оренди , і саме максимально можливу ставку??

Особисто я надивившись за все життя як на офіцерів (трохи краще, але теж різні бувають), так і на контрактників, так і на мобілізованих трактористів, при інших рівних умовах військовим би не здавав те, що зароблено за гроші і вкладено. Якщо щось там в хламі по спадку - то ладно, хай добивають, нищать до дна. Все одно переробляти потім . Але точно не відремонтоване.
Ти , я впевнений, і сам прекрасно розумієш саме оцю, матеріальну сторону питання.
Патріотизм і подяка воїнам за їх працю - то питання іншої площини.
