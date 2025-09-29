Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Як зросли ціни на оренду квартир у липні: регіони та столиця (інфографіка)
Вінницька обл. ціна оренди за липень +11%. Статистика подобається
Додано: П'ят 08 сер, 2025 11:38
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:40
Хомякоид
Лично вы в своей винницкой прелести набавили безхатькам 11% за прошлый месяц?
Додано: П'ят 08 сер, 2025 16:46
Додано: Пон 08 вер, 2025 09:25
Війна як бізнес: прифронтове житло стало дорожчим за столичне
В усі часи в усіх усюдах за будь-яких обставин саме попит визначає орендні ставки. Сувора рука ринку слиняву мораль у цю сферу не допускає. Справедливо.
Додано: Пон 08 вер, 2025 11:19
Додано: Пон 08 вер, 2025 12:57
Ти будеш в свою кавальорку приймати військових (з групи збивання шахедів) за 0.5 реальної ціни? Чи ти все-таки давно вже розписав , куди будеш витрачати (накопичувати) гроші з оренди , і саме максимально можливу ставку??
Особисто я надивившись за все життя як на офіцерів (трохи краще, але теж різні бувають), так і на контрактників, так і на мобілізованих трактористів, при інших рівних умовах військовим би не здавав те, що зароблено за гроші і вкладено. Якщо щось там в хламі по спадку - то ладно, хай добивають, нищать до дна. Все одно переробляти потім . Але точно не відремонтоване.
Ти , я впевнений, і сам прекрасно розумієш саме оцю, матеріальну сторону питання.
Патріотизм і подяка воїнам за їх працю - то питання іншої площини.
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:35
Що стосується бойових підрозділів, то це вкрай несправедливо. Ця проблема - банальне шмарклежуйство збоку вищого військового командування.
"Армія безпритульних"
Додано: Вів 30 вер, 2025 12:47
20 міст світу з найдорожчою орендою житла: як ціни відрізняються від українських
