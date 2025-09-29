Hotab написав:
Ти будеш в свою кавальорку приймати військових (з групи збивання шахедів) за 0.5 реальної ціни? Чи ти все-таки давно вже розписав , куди будеш витрачати (накопичувати) гроші з оренди , і саме максимально можливу ставку??
Особисто я надивившись за все життя як на офіцерів (трохи краще, але теж різні бувають), так і на контрактників, так і на мобілізованих трактористів, при інших рівних умовах військовим би не здавав те, що зароблено за гроші і вкладено. Якщо щось там в хламі по спадку - то ладно, хай добивають, нищать до дна. Все одно переробляти потім . Але точно не відремонтоване.
Ти , я впевнений, і сам прекрасно розумієш саме оцю, матеріальну сторону питання.
Патріотизм і подяка воїнам за їх працю - то питання іншої площини.
А тиж аффицер ЗСУ був? ти контрактникт чі тракторист