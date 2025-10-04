Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Бо яке нах справедливо - якщо військовий вашу срачину захищає від доступу бурята, а ви йому оверпрайс за оренду виставляєте в прифронтовій зоні?!
Ти будеш в свою кавальорку приймати військових (з групи збивання шахедів) за 0.5 реальної ціни? Чи ти все-таки давно вже розписав , куди будеш витрачати (накопичувати) гроші з оренди , і саме максимально можливу ставку??
Особисто я надивившись за все життя як на офіцерів (трохи краще, але теж різні бувають), так і на контрактників, так і на мобілізованих трактористів, при інших рівних умовах військовим би не здавав те, що зароблено за гроші і вкладено. Якщо щось там в хламі по спадку - то ладно, хай добивають, нищать до дна. Все одно переробляти потім . Але точно не відремонтоване. Ти , я впевнений, і сам прекрасно розумієш саме оцю, матеріальну сторону питання. Патріотизм і подяка воїнам за їх працю - то питання іншої площини.
А тиж аффицер ЗСУ був? ти контрактникт чі тракторист
ihorkyiv написав:Чому в Києві так дорого жити? (і як це виправити) https://www.youtube.com/watch?v=gIvcbQD0CnI Акцент цього відео на проблематиці соціального житла в Україні з порівнянням організації соцжитла за кордоном. Сподобалися сучасні хрущики під оренду в Австрії. Рекомендую для перегляду.
Проблематика звісно існує, але це вся лівацька соціальщина з підміною понять. Про "вигідно" особливо
Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.
flyman написав:Профінансувати введення в експлуатацію та підклюти до комунікацій хоча би УКО недобуди, і вже буде хоч який крок зі сторони держави. Але зараз зразу знайдуться борцуни за справедливість, як так, най "багаті" інвестори плачуть.
Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили. А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.
Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть? Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів. Проклята територія.