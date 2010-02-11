Додано: Суб 04 жов, 2025 12:25

Freza написав: Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры… Дайте хоть 4000 увидеть, шумахеры…

Да помним как у вас камнем вниз сыпались, два раза только в сентябре.Что на ваш взгляд может помешать дальнейшему росту? Госдолг за финансовый год добавил 2 триллиона и запланировано большим красивым законом еще добавить кажется 5 за несколько лет. Обслуживание долга уже больше чем расходы на Пентагон. Ни одна из американских партий за уменьшение госдолга даже не заикается - что демократическая партия Трампа что социалистическая партия Барака Хусейновича - обе готовы наперегонки увеличивать госдолг. Доу и Сипи в стратосфере. Никто от ползучего обесценивания доллара не пострадает в США - народ деньги там не держат в чемоданах нала а в акциях, тем кто в кредитах - тем облегчение. Остальные страны тоже печатать будут наперегонки так что даже и валютных потрясений никаких не будет.За сто лет с 20,7 за унцию добрались до почти 3900 - и ничего страшнгого. Де 3900 там и 5К а потом потихоньку и 10 К.