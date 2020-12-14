|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 жов, 2025 11:17
UA написав:
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
ну это если специально подобрать edge-cases
Додано: П'ят 03 жов, 2025 21:06
Frant написав:
Вісті з полів.
Конопляних?
Frant написав:
Квартиранти у Києві стали закінчуватись.
Все, як я прогнозував пару років назад.
Неможливо дерибанити 35 років радянські ресурси. Їх банально не вистачить.
Ну, а своїх самостійних немає.
Шо пропонуєте робити , які поради?
Додано: Суб 04 жов, 2025 05:39
UA написав: fox767676 написав:
Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.
Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
10
5
7
Додано: Суб 04 жов, 2025 07:18
rjkz написав: UA написав: fox767676 написав:
Вы что, психические?
Новая Англия была всего чуть дороже Эврики и дешевле Республики, при том что локация центровей.
За ціною 40 метрів в НА зараз можно купити 60метрів в ЖК Голосієво
Про центрову локацію продовжиш?
Все простіше виросло покоління депілів.
Проплачена думка блогерів з тік тока рулить, а своєї немає.
Сколько лет назад и сколько лет тут обсуждалась Голосуха?
ФсЁ давно распродано, тема закрыта.
Почему тут перетераются по миллиону раз только текущие новострои?
Это ЖЖЖ спроста или неспроста?
Патамушто єто кому-то выгодно!
