|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:44
треба було інвестувати у Буковель (до 2003 року), сьогодні вже запізно, якщо не прокурор
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:52
Дякую за відгук. Бартер одразу відкидаємо, бо маємо на увазі системне одержання доходу у грошовій формі. Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла". Зазначені вами варіанти можна обговорювати з тими клієнтами, які прожили умовно пів року і тому майже гарантовано не є уповноваженими ДПС. Усна пролонгація не надає жодних гарантій подальшої добропорядності клієнтів, оскільки роздисципліновує їх - роби з квартирою що заманеться.
Ніби ви усе перелічили. Навіть не знаю, що ще можна додати. Поки залишаємося у невизначеності. Цей законопроєкт можуть формувати і розглядати ще умовних 10 років.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 07:04
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
З вересня 2025-го, останнього місяця до початку проблем з електрикою та опаленням, Дніпровський район демонструє найгірший результат: мінус 25% за оренду однокімнатної квартири.
Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:31
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Брехня, не було і близько падіння на чверть
Доречі, з Німеччини мабуть невідомо, що загалом проблеми з електрикою почалися ще в 23 році. З опаленням проблеми почалися не в жовтні, бо в жовтні його тільки почали вмикати, ввімкнули в листопаді.
|