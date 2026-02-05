RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2534253525362537
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:44



треба було інвестувати у Буковель (до 2003 року), сьогодні вже запізно, якщо не прокурор
prodigy
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 15:52

  Natt написав:
  ihorkyiv написав:часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати

Договір на меншу суму, договір на кілька місяців з усною пролонгацією, частково готівка чи розкидання платежів на різні картки, та навіть бартер (ремонт в рахунк оренди чи оновлення меблів і техніки) тощо.

А взагалі після фрази "Якщо доходи від оренди житла є систематичними, потрібно реєструвати ФОП і сплачувати податки відповідно до обраної групи" можна не читати.

Дякую за відгук. Бартер одразу відкидаємо, бо маємо на увазі системне одержання доходу у грошовій формі. Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла". Зазначені вами варіанти можна обговорювати з тими клієнтами, які прожили умовно пів року і тому майже гарантовано не є уповноваженими ДПС. Усна пролонгація не надає жодних гарантій подальшої добропорядності клієнтів, оскільки роздисципліновує їх - роби з квартирою що заманеться.
Ніби ви усе перелічили. Навіть не знаю, що ще можна додати. Поки залишаємося у невизначеності. Цей законопроєкт можуть формувати і розглядати ще умовних 10 років.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 01.05.17
Подякував: 180 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 07:04

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://epravda.com.ua/weeklycharts/var ... yam-817829

З вересня 2025-го, останнього місяця до початку проблем з електрикою та опаленням, Дніпровський район демонструє найгірший результат: мінус 25% за оренду однокімнатної квартири.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3183 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Хомякоид написав:https://epravda.com.ua/weeklycharts/vartist-orendi-kvartir-u-kiyevi-vpala-cherez-problemi-z-opalennyam-817829

З вересня 2025-го, останнього місяця до початку проблем з електрикою та опаленням, Дніпровський район демонструє найгірший результат: мінус 25% за оренду однокімнатної квартири.
Брехня, не було і близько падіння на чверть
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

Доречі, з Німеччини мабуть невідомо, що загалом проблеми з електрикою почалися ще в 23 році. З опаленням проблеми почалися не в жовтні, бо в жовтні його тільки почали вмикати, ввімкнули в листопаді.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37345
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:26

  Faceless написав:
Хомякоид написав:https://epravda.com.ua/weeklycharts/vartist-orendi-kvartir-u-kiyevi-vpala-cherez-problemi-z-opalennyam-817829

З вересня 2025-го, останнього місяця до початку проблем з електрикою та опаленням, Дніпровський район демонструє найгірший результат: мінус 25% за оренду однокімнатної квартири.
Брехня, не було і близько падіння на чверть
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv

Доречі, з Німеччини мабуть невідомо, що загалом проблеми з електрикою почалися ще в 23 році. З опаленням проблеми почалися не в жовтні, бо в жовтні його тільки почали вмикати, ввімкнули в листопаді.


Так яке падіння показує бомбер по оренді з верепесня 2025 року по Дніпровському району ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2782
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3183 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:28

  ihorkyiv написав: Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла".

Нарисуй хотя бы одну рабочую схему поимки налогового ухилянта. Я пока даже придумать такое не могу
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 28.04.20
Подякував: 799 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
  #<1 ... 2534253525362537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 12722, 12723, 12724
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
127238 35579751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 22:18
Ірина_
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 1085, 1086, 1087
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
10867 7654355
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 17:23
akurt
Програма СвітлоДІМ для ОСББ, управителів і житлових кооперат
Wirująświatła » Чет 05 лют, 2026 14:54
0 1175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лют, 2026 14:54
Wirująświatła

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.