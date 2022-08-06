Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Купівля-продаж нерухомості в Туреччині: новинка року 2026.
З лютого в Туреччині набувають чинності нові правила, які кардинально змінюють процес продажу нерухомості та націлені на боротьбу з ухиленням від сплати податків. Експерти називають це найбільшою реформою на ринку за останні роки.
Головне нововведення - обов'язкова вказівка кадастрового номера об'єкта (taşınmaz numarası) в оголошеннях про продаж. Це правило поширюється на всі онлайн-майданчики, такі як Sahibinden.com, Hepsiemlak та інші.
Кадастровий номер пов'яже ваше онлайн-оголошення безпосередньо з державними базами даних - Податковою службою (Maliye) та Кадастровим управлінням (Tapu). Коли ви прийдете оформлювати угоду, співробітник кадастру зможе миттєво перевірити, за якою ціною ви виставляли нерухомість на продаж.
Що змінюється? На що вплине? 1. На невідповідність цін. Це є ключовим моментом. Стара схема, коли в оголошенні стояла одна ціна (наприклад, 10 млн. лір), а в офіційному договорі (tapu) зазначалася занижена кадастрова вартість (наприклад, 5 млн. лір) для мінімізації податку, більше не працює. Якщо співробітник кадастру побачить таку розбіжність, в угоді може бути відмовлено, а до продавця та покупця виникнуть питання у податкових органів.
[Примітка: саме так було в вересні 2017 року, коли я купував квартиру в Анталії. Ринкова ціна була 160 000 лір (приблизно 49500$), а сам Забудовник запропонував вкладати ціну - для зменшення бази оподаткування - тоді 3%, зараз 4% - вказати ціну в 94 000 лір.].
2. На обсяг податку від угоди. Податок на купівлю-продаж нерухомості складає 4% від вартості, зазначеної в TAPU (контракті). Тобто, тепер цей податок доведеться сплачувати із суми, максимально наближеної до реальної ринкової вартості, а не із заниженою кадастровою. Це збільшить витрати на оформлення правочину. [ Примітка: за моєю оцінкою, в половині випадків все ж вказували «правильну» ринкову ціну обʼєкта. Але тільки в половині.]
3. На податок приріст вартості продавця. Якщо ви володієте нерухомістю менше 5 років, під час продажу ви зобов'язані сплатити податок на приріст вартості (değer artış kazancı vergisi). Раніше його розраховували з різниці між заниженою ціною купівлі та заниженою ціною продажу. Тепер, коли обидві ціни стануть реальними, сума "прибутку" на папері може виявитися значно вищою, а отже, і податок буде більшим. [Примітка: на відміну від українського законодавства податок при продажу нерухомості сплачує Продавець (в раді володіння менше 5 років); базою оподаткування є НЕ ціна обʼєкта, а той прибуток (якщо він є), який можливо - але не факт - отримав Продавець . Ще цікаво: ніякі нотаріуси до Угоди купівлі-продажу не мають відношення, все - прерогатива держави.]
4. На чистоту угоди. Нова система робить ринок набагато прозорішим. Для покупця це плюс: знижується ризик шахрайства, оскільки об'єкт у оголошенні чітко ідентифікований. Для продавця це означає необхідність вести бізнес "у білу". Епоха "валізи з готівкою" для приховування реальної вартості йде в минуле. [Примітка: Для Продавця є дуже великий позитив: якщо власник володів нерухомістю більше 5 років (наприклад, як я), то він ніяких податків не платить, а бонусом отримує офіційні документи які вказують на «чистоту походження» коштів в досить великому обсязі. Наприклад, станом на лютий 2026 року ринкова ціна моєї квартири 1+1 становить близько 110 000$. З яких я зовсім не повинен платити - в разі продажу - будь-яких податків.]
Моніторинг цін на квартири у всесвітньовідомому курорті на березі Середземного моря станом на лютий 2026 року. Анталія.
Місто прийняло в 2025 році рекордну кількість туристів: більше 17 мільйонів. Всі пройшли через дуже великий аеропорт Анталії. Другий аеропорт провінції Анталії - неподалік від Аланії ("Газіпаша") прийняв значно менше. Звісно, не всі туристи розмістилися в Анталії - "туристичні гіди" розвозили туристів по численним готелям - більшою мірою на схід від Анталії.
Цікаво, що ГІРСЬКА місцевість починається саме на заході міста Анталія - столиця провінції Анталія з населенням 2,5 мільйона мешканців та площею в 1,4 рази більшою за Київ. Я не мешкаю в Анталії з 10 липня 2024 року, але зберігаю там свою квартиру 1+1 в дуже гарному ЖК на 19 квартир - є і плавальний басейн, і підвал, і парковка на території ЖК. Утримання квартири на сьогодні складає 750 лір або 17,5 долари США на місяць. Погодьтеся: копійки. Вважаю що це нормальна пристойна плата за зберігання об"єкта інвестицій. В нас дуже гарний голова ОСББ - сам мешкає на першому поверсі та разом з найманим працівником ретельно дивляться за станом будинку.
Просто заради оцінки ситуації зробив моніторинг цін. 1 долар = 43,43 турецької ліри. Тому ціни в турецьких лірах можна оцінювати в українських гривнях, паритет майже 1=1.
В якості критерієв оцінки я беру завжди мікрорайон, який є оптимальним за співвідношенням "Ціна/розташування/інфраструктура" - якщо хочете "ЛЛЛ" - це дуже "солодкий" мікрорайон Hurma (за назвою фрукта - тут раніше були гігантські сади - зараз залишилися тільки помаранчеві) великого району Konyaalti (історична назва в перекладі: "Нижче міста Конья" - це якщо дивитися на мапу Туреччини). Важливе зауваження: мікрорайон "закритий" для поселення іноземців, але з минулого року Міграційна служба видає Вид на проживання українцям - але без права подальшого (через 5 років) отримання громадянства. Інформація з головного сайту продажу нерухомості - sahibinden.
1. Квартири нові в новобудовах. Квартири двокімнатні 1+1 - не "нульовий" (по-нашому "перший" поверх. зазвичай площа квартири 51...60 кв. м. Всього 16 пропозицій для реального заселення. Є багато пропозицій на стадії будівництва - я їх НЕ дивився. Найдешевші 4 650 000 лір/гривень; Найдорожчі 6 500 000 лір/гривень. Найдешевша: досить непогана квартира, але з дуже маленькою кухнею - її намагалися зробити окремою, а не як зазвичай - салон. На підлозі керамограніт. Брутто 55, нетто 50 кв. м. Плавальний басейн та парковка в ЖК. Непоганий варіант - можна мацати. Але - як на мене - дуже невдале розташування - на краю мікрорайона на виїзді з Анталії в гори. Ще й поруч невелике кладовище... Але якщо мати авто - то до гірськолижного центра та до сільських ринків - дуже зручно. До моря - просто пряма дорога без поворотів. Найдорожча: ну круто: 70 брутто, 60 - нетто. Судячи з фото, повністю круто мебльована (що досить дивно). Реально шикарна квартира (?). Треба дивитися, бо підозріле розташування: буквально поруч проходить швидкісна траса Анталія-Кемер. Може бути проблема гучності/трафіку.
2. Вторинний ринок - квартири в бeдинках, яким від 6 до 10 років (як у мене). Всього 26 пропозицій. Діапазон цін: - найдешевші 3 400 000 лір/гривень; - найдорожчі 7 400 000 лір/гривень;
Найдешевша квартира - ціна підозріла - виявилося, що житлова площа 40 кв. м - дуже маленька. Розташування в мікрорайоні середнє за якістю. Зрозуміло. Найдорожча - брутто 75 - нетто 65 кв. м. Непогано. Виглядаєж за фото дуже непоганою. Дещо мене бентежить розташування: реально близько до моря, реально видно з вікна море (гадаю не менше 1 км), але поруч дуже гучний за трафіком Бульвар Богачай.
Середні ціни таких квартир в районі 4 500 000...4 800 000 лір/гривень. Вважаю такі цифри раціональними: 110 000 доларів. Я купував в вересні 2017 як "Запасний аеродром" за 49 500 доларів. Працює саме за призначенням: їсти не просить, душу зігріває...
Квартири 2+1 не дивився. Мені не треба. Кожен це може зробтити самостійно - сайт оголошень я назвав (потрібна проста реєст рація, є англомовна версія). Матеріал даю для оцінки ситуації.
Нерухомість в Анталії: квартири 2+1 ситуація на лютий 2026 року.
Ідея цього допису народилася спонтанно. Мій приятель мешкає в Іспанії - але має куплені раніше 2 квартири в Анталії. Він звичайний ІТ-ник. То гроші вкладав не тільки в дітей, але й в нерухомість. Як я розумію, в Іспанії вже добре закріпився (мешкає 1 рік) та виникла ідея продати одну з двох квартир. Хтось з інших приятелів йому сказав, що можна продати за 180 000 євро.
То я "одним оком" глянув сайт продажу квартир. Дещо мене здивувало. Подивився квартири 2+1 - зазвичай вони мають площу орієнтовно 70...90 кв. м.
1. Новобудови в пристойних мікрорайонах Hurma або Sarisu - неймовірно високі ціни - орієнтир в 9 500 000 лір/гривень. Я раніше читав турецьку пресу та дивися статистику - значно зросли витрати на будівництво. Ну і мінімалка з Нового року більше за 32 000 лір/гривень навіть у підсобника.
2. НЕ новобудови - вторинний ринок - в мікрорайоні того приятеля - Sarisu (захід Анталії) - і навіть знайшов в його ЖК - 5 500 000 лір/гривень. Це приблизно 110 000 євро. На скільки я пам"ятаю він брав в травні 2017 року за 50 000 євро або тоді 56 000 доларів. Ну буде мати профіт по валюті в 100% як мінімум.
3. Зробив для читача фото мапи з цінами в найбільш "солодкому " мікрорайоні HURMA. Квартири 1+1 в будинках, яким від 6 до 10 років. Ціни показано з буквою "М" - мається на увазі " мільйони" лір/гривень.
Там я цифрою "1" позначив місце на пляжі, де я зазвичай проводив час, якщо приїжджав від будинку на авто - там найменша кількість людей на пляжі. Крім того: безкоштовні прісні души та безкоштовні туалети. Ну й парковка авто прямо на Набережній - причому на всій набережній - безкоштовна. Цифрою "2" позначив орієнтир мого будинку - пішки до моря приблизно 25 хвилин.
akurt Цікаві факти про Туреччину, зокрема, Анталію та її нерухомість. Якщо консервація обходиться близько 17,5 дол/місяць, то є навіть сенс її тримати для тих хто хоче приїздити просто на відпочинок/дачу/літню резиденцію по стандартній у багатьох країнах схемі 90 днів за півроку без усіляких намагань отримати внж чи інший статус.
Те що намагаються зробити ринок "білішим" - це також великий плюс. Було б добре такий принцип з кадастром і об'явами ввести в Україні. До речі, мені здається схема податків у Туреччині однакова з Угорщиною, там також податки від продажу зменшуються 5 років і потім становлять 0%. І так само коли я купляв свій запасний аеродром ціна на паперах була в 2 рази дешевша ніж було передано у конверті продавцю. Зараз там живе моя мама, пенсіонерка. Пам'ятаю, як вона хотіла в 90х кудись поїхати в подорож, але грошей не було на це на вчительську зарплату. Тож хоч зараз це може робити, принаймні в межах Угорщини, так як для пенсіонерів там всі види транспорту безкоштовні. Тому вважаю, що моя інвестиція окупилися вже незважаючи яка ціна продажу буде після 5-ти років володіння) П.с. Також хотів би колись собі взяти щось маленьке типу 1к на літо - або в Туреччині, або в Греції. Мені здається, що туди з Закарпаття їхати приблизно однаково. А своє життя після війни поки що пов'язую із Україною та цим краєм. Тому радує, що утримання нерухомості в цивілізованих країнах буває не за всі гроші світу
Правильні ваші думки. В травні 2018 року була випадкова розмова з приятелем, під час якої він сказав, що його син наполягає на інвестиціях в якусь країну саме для такого відпочинку, як ви сказали. Син його працював у Великій Британії. Війни не було. Я довів приятелю, що Туреччина більш перспективна тому що спробуй з України попасти в Іспанію. А практично з усіх аеропортів України літаком - в Стамбул тоді було да 26$, а із Стамбулу в Анталію - 13$. Чартери з весни по осінь були по 50$ - прямі рейси з багажем. Крім того, прозора безпроблемна система купівлі без всякого клопоту, нотаріусів та адвокатів. Ніяких «окупасів». Лояльне відношення до українців всі роки.
Дуже цікаво грамотно інформативно написана стаття. Прочитав із задоволенням. Оскільки я сам власник нерухомості за кордоном (хоча і не в США) та збираюся в США відвідати 2 рази в цьому році, то невеличкі коментарі з метою обговорення:
1. Цитата: "в Каліфорнії на покупку треба готувати від 750 тис. доларів (це середній бюджет)" - я би уточнив що вказана сума то мінімальний, а не середній бюджет. На півночі Каліфорнії щось можна знайти за 575 000 доларів - але це далеко буде від цивілізації. А так старт цін то - за словами моїх респондентів - від 1 200 000 доларів (щось на вторинному ринку та з проблемами технічного плану) та до - звичайний будинок в 2 поверхи - 4 000 000 доларів. Гадаю, що 750 000 доларів "малувато буде".
2. "...у більшості районів Техасу житло коштуватиме, в середньому, 450−500 тис. доларів. Але бувають і вищі цінники" - можна погодитися - у приятелів в продажу зараз будинок досить непоганий - орієнтир ціни в 350 000 доларів..
3. "...single-family homes (одноповерхові будинки)" - я би сказав, що тенденція зараз приватні будинки на 1 родину, але в 2 поверхи - площею в 150-200 кв. м. Від одноповерхових зараз намагаються позбуватися - на днях дивився цікавий репортаж про "фліппінг" - беруть не новий будинок під капітальний ремонт - саме такий 1-о поверховий. Тобто його із задоволенням продали за 275 000 доларів (штат не пам"ятаю) разом із "поганим запахом" та неймовірною кількістю барахла (частину яких новий власник буде намагатися продати, але 75% - викинути за свій ріхунок на смітник).
4. «...люди, які раніше принципово розглядали Нью-Йорк або Каліфорнію, сьогодні погоджуються і на Південні штати. Різниця в бюджеті може сягати сотень тисяч доларів без суттєвої втрати якості життя». Реальна правда - ледь не масове переселення в Північну Кароліну та в Південну Кароліну. Нові "під ключ" будинки в гарних локаціях від 275 000 доларів. "Шикарні" можуть коштувати 310 000...400 000 доларів. Ще й рівень податків нижче... А де саме жити при сучасних тенденція - питання майже другорядне. Я знаю сімейну пару з України, які мешкають в Лас-Вегасі, ніхто з них в тому місті НЕ працює і близько...
5. "На сьогодні, на ринку США різниця між новобудовами та вторинним житлом особливо відчутна." - так, це помітно. В тому, що я мацав своїми руками в січні - різниця могла досягати 100 000 доларів на рівноцінних будинках але різних років побудови (1990-2020 у порівнянні з роками 2022-2025).
6. "...доводиться вкладати ще 30−50 тис. доларів у ремонт або приведення будинку у відповідність до вимог страхових компаній". Так, знаю невдалий досвід купівлі нашими людьми будинка за дисконтною - як їм здавалося - ціною в Каліфорнії - за 750 000 доларів. Класика: вхопили, не дивлячись. Вже пройшло майже 10 років - досі на закінчили боротьбу зі контролюючими будівництво органами про те, що там з будинком; і будинок виявився побудови 1910 (!) року.
7. Просто шикарна фраза: "В таких умовах виграють ті, хто буде рахувати наперед, діяти обережно, не чекати швидкого прибутку та обирати об’єкти з реальною цінністю."
Рекомендую для ознайомлення. Приємно, що є такі досвідчені автори цікавих матеріалів.
В мережі поширюється інформація від Міграційної служби Туреччини: Вид на прожиття тепер видають всім, хто придбає будь-яку нерухомість. Це правда. Так було раніше. Головне купити у так званому «відкритому» для поселення іноземців мікрорайоні. Нижня межа в 200 000$ - ціна нерухомості за Кадастровим центром - яка діяла раніше - зберігається як така, що дає можливість отримати громадянство черед 5 років.
Громадянство надає право працювати, засновувати фірму, але накладає і певні обовʼязки. Наприклад, служити в Турецькій армії (6 місяців).