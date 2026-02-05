Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:часткові договори, дроблення платежів, переведення розрахунків у складніші формати
Договір на меншу суму, договір на кілька місяців з усною пролонгацією, частково готівка чи розкидання платежів на різні картки, та навіть бартер (ремонт в рахунк оренди чи оновлення меблів і техніки) тощо.
А взагалі після фрази "Якщо доходи від оренди житла є систематичними, потрібно реєструвати ФОП і сплачувати податки відповідно до обраної групи" можна не читати.
Дякую за відгук. Бартер одразу відкидаємо, бо маємо на увазі системне одержання доходу у грошовій формі. Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла". Зазначені вами варіанти можна обговорювати з тими клієнтами, які прожили умовно пів року і тому майже гарантовано не є уповноваженими ДПС. Усна пролонгація не надає жодних гарантій подальшої добропорядності клієнтів, оскільки роздисципліновує їх - роби з квартирою що заманеться. Ніби ви усе перелічили. Навіть не знаю, що ще можна додати. Поки залишаємося у невизначеності. Цей законопроєкт можуть формувати і розглядати ще умовних 10 років.
ihorkyiv написав: Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла".
Нарисуй хотя бы одну рабочую схему поимки налогового ухилянта. Я пока даже придумать такое не могу
Прибрати можливість здавати в оренду «фізичній особі» . З усіма отими «сплачу в наступному році». Не знаю деталі, але мені постійні орендодавці (подобово по роботі) сказали, що їх так притисли з офіціозом, що подобова оренда з видачею документів стала роботою в нуль.