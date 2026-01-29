Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:05

ЛАД написав: Shaman

О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.

В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.

И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня) не подписала именно Ю. Корея.

На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк. О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня)именно Ю. Корея.На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк.

про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде Такой же проблемой для Израиля были и все другие, в частности Египет.

Уже писал - с Египтом и Иорданией давно договорились не путём разгрома в войне и их капитляции. С другими (пока не со всеми) тоже постепенно отношения смягчаются. Вряд ли с Ираном вопрос будет решён военным путём, но посмотрим.

Откуда вы взяли, что "ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації", не понятно. Придумали?

Ни одного сообщения о депортации, хоть ползучей, хоть какой другой, не слышал. Такой же проблемой для Израиля были и все другие, в частности Египет.Уже писал - с Египтом и Иорданией давно договорились не путём разгрома в войне и их капитляции. С другими (пока не со всеми) тоже постепенно отношения смягчаются. Вряд ли с Ираном вопрос будет решён военным путём, но посмотрим.Откуда вы взяли, что "ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації", не понятно. Придумали?Ни одного сообщения о депортации, хоть ползучей, хоть какой другой, не слышал.

Вы слишком много придумываете, когда хотите написать что-то, кроме общих слов и лозунгов. Подготовка хромает.

Поэтому обычно у вас только общие слова и лозунги.

О финском варианте я уже объяснял, но вы опять "не понимаете" и задаёте вопросы.

Мы с вами много (слишком много) общались на форуме, я вам приводил и данные, и цитаты, и свой мнение. Вы после этого пишете, что я не привожу аргументов.

И никак не можете понять, что объяснять вам элементарные вещи и толочь воду в ступе мне надоело и неинтересно. Отстаньте от меня и займитесь повышением квалификации. Иначе выше инструктора райкома вам не подняться.

ЛАД пояснюю простіше. я навів приклад Кореї, що вона НІЯК не домовляється з КНДР. й не буде, доки там при владі диктатура. якщо диктатура впаде, то буде як в Німеччині - всі з півночі спробують потрапити на південь. питання, чи потрібно це Кореї - бо надто сильні соціальні наслідки. але щось придумають.вони просто існують поруч з божевільним сусідом. так, під захистом США. що зайвий раз підкреслює - треба бути союзником правильних держав, в даному випадку США.якщо ви натякаєте, що нема кому стримувати Рашу - це проблема. але світ вже скотився в середні віки? гадаю знайдуть намордник на Рашу - бо інакше вона буде нападати й далі...але ще були свого часу й шестиденні війни, й Сінай Єгипет втрачав здається. потім влада трохи отямилась. але скільки років пройшло - п'ятдесят? гадаю за 50 років й ми з Рашею почнемо домовлятися.ЛАД ви реально можете лише цитувати ШІ чи Вікі? от у вас власних думок немає взагалі? проблема палестинців в Ізраілі? що далі? створювати державу Палестина Ізраіль НЕ ХОЧЕ. чого питайте в них. а якщо не створювати, то що тоді? що робити з палестинцями? щодо депортації - який ви спрощений. про поселення на Західному березі не чули. добре назвіть це по-іншому. те, що зараз роблять з Газою - це насправді теж натяк палестинцям - краще поїхати деінде. питання, що інші арабські країни не дуже хочуть їх й приймати.це складна проблема, рішення якої я не бачу. державу Палестина створювати не будуть, а що робити з палестинцями незрозуміло. навіть просто співіснувати неможливо, як показав жовтень 2023.половина вашого допису - це чергові накиди на мене. якщо їх забрати - майже нічого не залишається. окрім брехні. бо про фінський варіант ви таки вичавили - відсутність артиросійської політики (лозунг). а коли я вас НЕОДНОРАЗОВО спитав - що саме мається на увазі. з тих пір лише чергові "надоело и неинтересно".ви робите чітку демагогію - ви не відповідаєте на питання, а потім розповідаєте - казав 100 раз. але я пам'ятаю. тому не треба простирадла про історію Фінляндії - сформулюйте перший раз - що таке відстутність антиросійської політики в поточних умовах. коли Раша готується напасти на чергову країну, й всі лише гадають, де саме...крутись далі проросійський демагог