Хомякоид Можливо, після зими без електроенергії -
була просадка. Зараз ціни трохи піднялись, так
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:37
Хомякоид Можливо, після зими без електроенергії -
була просадка. Зараз ціни трохи піднялись, так
Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:49
Тому що там, зазвичай, здають квартиру без меблів. Якщо дуже сильно пощастить, то з кухнею та вбудованими меблями (але це реально повинно супер пощастити, бо вбудовані меблі тут дуже мало хто робить - занадто дорого - зазвичай якщо ставлять - то якесь лайно з Ікея). Тому коли ти сам купуєш більшість меблів, то в тебе горізонт оренди від 3х років. А на 6 місяців ти і сам не погодишся.
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:18
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