Найпростіша схема - збільшувати ставки пропорційно до їх кількості до моменту виграшу
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Додано: Чет 03 жов, 2013 17:57
Як «взути» інтернет-казино
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Додано: Чет 03 жов, 2013 19:29
Re: Як «взути» інтернет-казино
никак.
Додано: П'ят 04 жов, 2013 01:56
все эти системы для рулетки - это развод для не учивших мат.статистику.
реальные схемы возможны только в покере. но для их пременения надо обладать интелектом сравнимым с нужным для зарабатывания денег дургими методами.
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:11
Це якийсь бред Красне Чорне,стратегії є море,тільки їх ніхто не озвучує.і не треба писати,що стратегій немає
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