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Як «взути» інтернет-казино

Як «взути» інтернет-казино
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2013 17:57

Як «взути» інтернет-казино

Пропонуємо до обговорення:
Найпростіша схема - збільшувати ставки пропорційно до їх кількості до моменту виграшу

Дивися повний текст Як «взути» інтернет-казино.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2013 17:57

Зачем эта статья тут ?
ibudda
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2013 19:29

Re: Як «взути» інтернет-казино

никак.
йцукен
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2013 00:52

без лоха и жизнь плоха
shtorm
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2013 01:56

все эти системы для рулетки - это развод для не учивших мат.статистику.

реальные схемы возможны только в покере. но для их пременения надо обладать интелектом сравнимым с нужным для зарабатывания денег дургими методами.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:11

Це якийсь бред Красне Чорне,стратегії є море,тільки їх ніхто не озвучує.і не треба писати,що стратегій немає
hemin1488
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:30

R2 Ого, дякую за рекомендації)
Juliaa
 
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