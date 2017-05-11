Ціна землі під забудову у Західній Україні

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Отож максимальна сума коштів зі сплати за землю за 1 м кв. – у м. Одеса (907,6 грн.). Друге місце посів Дніпропетровськ - 792,9 грн. Третя позиція у Донецька – 737,6 грн. У Львова – четверте місце (590,4 грн.). А завершує п’ятірку м. Запоріжжя із сумою коштів зі сплати за 1 кв. м. - 521,5 грн.
спостерігаю за даними метеосайтів останні 2-3 роки помітив, що часто в ЗУ набагато більше дощів ніж в цетрі та на півночі, клімат менш континентальний. наприклад сьогодні температури на 2-3 градуси нижчі за київскі, таке спостреігається протягом кількох тижнів на рік (пізня весна, літо, рання осінь)
Можна модифікувати ідею переїзду замінивши переїзд переміщенням на кілька тижнів, місяців на рік з Києва до ЗУ. Або купити кілька будинків (в передмісті Києва, Закарпаття, Буковина, Галичина). На початковому етапі достатньо буде 1-3 роки знімати житло в кількох містах, областях. Переїздити кожні 2-3 місяці в інше місто.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку past performance does not guarantee future results
Земельна ділянка знаходиться у селі Новошичі яке розташоване 15 км від Дрогобича і 15 км від Самбора. Площа 27 сотих. Проведена каналізація під будинок. Сама будова цегляна з цокольним поверхом без даху. Розміри будови 9,5м*13м. Деталі за телефоном...Можливий обмін на квартиру у Бориславі чи Дрогобичі. Розгляну всі пропозиції. Деталі за телефоном 0686243983 або 0509429931
Є кілька цікавих і гарних пропозицій: територія Рожнятівського і Калуського районів Івано-Франківської області. Висота над рівнем моря від 200 до 450 м., є і горбиста місцевість і своєрідне , майже абсолютно горизонтально рівне "плато" з добрим доїздом і близькими комунікаціями... При Вашому зацікавлені можемо надати ще більш детальну інформацію!...