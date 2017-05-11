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Ціна землі під забудову
у Західній Україні

Ціна землі під забудову у Західній Україні
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2014 13:57

Отож максимальна сума коштів зі сплати за землю за 1 м кв. – у м. Одеса (907,6 грн.). Друге місце посів Дніпропетровськ - 792,9 грн. Третя позиція у Донецька – 737,6 грн. У Львова – четверте місце (590,4 грн.). А завершує п’ятірку м. Запоріжжя із сумою коштів зі сплати за 1 кв. м. - 521,5 грн.

http://ua-ekonomist.com/7765-splatu-za-zemlyu-u-lvov-pereglyanut.html
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2014 11:25

спостерігаю за даними метеосайтів останні 2-3 роки
помітив, що часто в ЗУ набагато більше дощів ніж в цетрі та на півночі, клімат менш континентальний.
наприклад сьогодні температури на 2-3 градуси нижчі за київскі, таке спостреігається протягом кількох тижнів на рік (пізня весна, літо, рання осінь)

Можна модифікувати ідею переїзду замінивши переїзд переміщенням на кілька тижнів, місяців на рік з Києва до ЗУ.
Або купити кілька будинків (в передмісті Києва, Закарпаття, Буковина, Галичина).
На початковому етапі достатньо буде 1-3 роки знімати житло в кількох містах, областях. Переїздити кожні 2-3 місяці в інше місто.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 18:06

Ціни

Доброго дня! Підкажіть будь ласка скільки коштує сотка землі у Львівській об-ті,с.Пристань у Сокальському районі.Дякую
benedhrystyna
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2017 19:57

В Україні нема ринку землі по областям. Нема і статистики.
Хіба що Київ, Львів і їх передмістя.
Залишається шукати на об'яви сайтах нерухомості, або питати у місцевих.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:19

Продаж ділянки під забудову Львівська обл.

Земельна ділянка знаходиться у селі Новошичі яке розташоване 15 км від Дрогобича і 15 км від Самбора. Площа 27 сотих. Проведена каналізація під будинок. Сама будова цегляна з цокольним поверхом без даху. Розміри будови 9,5м*13м. Деталі за телефоном...Можливий обмін на квартиру у Бориславі чи Дрогобичі. Розгляну всі пропозиції. Деталі за телефоном 0686243983 або 0509429931
cherep55242
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:51

Продається Земля Тернополя

Продається земля біля Тернополя в с.Гаї Гречинські 12 сотих по 2350 у.о.за сотик, детальніше за телефоном 096 377 44 22, місце надзвичайно затишне, в селі є джерела та проведені вже всі комунікації.
MOHAXXXX
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 03:14

земля в екологічный місцевості

Є кілька цікавих і гарних пропозицій: територія Рожнятівського і Калуського районів Івано-Франківської області. Висота над рівнем моря від 200 до 450 м., є і горбиста місцевість і своєрідне , майже абсолютно горизонтально рівне "плато" з добрим доїздом і близькими комунікаціями... При Вашому зацікавлені можемо надати ще більш детальну інформацію!...
fdrw2016
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