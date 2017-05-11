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Ціна землі під забудову
у Західній Україні

Ціна землі під забудову у Західній Україні
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2014 13:57

Отож максимальна сума коштів зі сплати за землю за 1 м кв. – у м. Одеса (907,6 грн.). Друге місце посів Дніпропетровськ - 792,9 грн. Третя позиція у Донецька – 737,6 грн. У Львова – четверте місце (590,4 грн.). А завершує п’ятірку м. Запоріжжя із сумою коштів зі сплати за 1 кв. м. - 521,5 грн.

http://ua-ekonomist.com/7765-splatu-za-zemlyu-u-lvov-pereglyanut.html
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2014 11:25

спостерігаю за даними метеосайтів останні 2-3 роки
помітив, що часто в ЗУ набагато більше дощів ніж в цетрі та на півночі, клімат менш континентальний.
наприклад сьогодні температури на 2-3 градуси нижчі за київскі, таке спостреігається протягом кількох тижнів на рік (пізня весна, літо, рання осінь)

Можна модифікувати ідею переїзду замінивши переїзд переміщенням на кілька тижнів, місяців на рік з Києва до ЗУ.
Або купити кілька будинків (в передмісті Києва, Закарпаття, Буковина, Галичина).
На початковому етапі достатньо буде 1-3 роки знімати житло в кількох містах, областях. Переїздити кожні 2-3 місяці в інше місто.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 18:06

Ціни

Доброго дня! Підкажіть будь ласка скільки коштує сотка землі у Львівській об-ті,с.Пристань у Сокальському районі.Дякую
benedhrystyna
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Повідомлення Додано: Нед 05 лис, 2017 19:57

В Україні нема ринку землі по областям. Нема і статистики.
Хіба що Київ, Львів і їх передмістя.
Залишається шукати на об'яви сайтах нерухомості, або питати у місцевих.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:19

Продаж ділянки під забудову Львівська обл.

Земельна ділянка знаходиться у селі Новошичі яке розташоване 15 км від Дрогобича і 15 км від Самбора. Площа 27 сотих. Проведена каналізація під будинок. Сама будова цегляна з цокольним поверхом без даху. Розміри будови 9,5м*13м. Деталі за телефоном...Можливий обмін на квартиру у Бориславі чи Дрогобичі. Розгляну всі пропозиції. Деталі за телефоном 0686243983 або 0509429931
cherep55242
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 21:51

Продається Земля Тернополя

Продається земля біля Тернополя в с.Гаї Гречинські 12 сотих по 2350 у.о.за сотик, детальніше за телефоном 096 377 44 22, місце надзвичайно затишне, в селі є джерела та проведені вже всі комунікації.
MOHAXXXX
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 03:14

земля в екологічный місцевості

Є кілька цікавих і гарних пропозицій: територія Рожнятівського і Калуського районів Івано-Франківської області. Висота над рівнем моря від 200 до 450 м., є і горбиста місцевість і своєрідне , майже абсолютно горизонтально рівне "плато" з добрим доїздом і близькими комунікаціями... При Вашому зацікавлені можемо надати ще більш детальну інформацію!...
fdrw2016
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:51

Re: Ціна землі під забудову у Західній Україні

Продається земельна ділянка в смт. Брюховичі по вул. Львівській під індивідуальне будівництво.
Цільове призначення - під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

ПЛОЩІ земельних ділянок від 23,1 до 26,65 сотик, із охороною. Ціна 231 000$

Закритий елітний комплекс із 6 ділянок знаходиться у хвойному лісі між каскадом озер.

Всі комунікації підведені до ділянки, ведуться підготовчі роботи для влаштування під'їзної дороги. Мальовниче, розкішне місце, на ділянці сосни.

Вигідне розташування ділянок, ідеальний до"їзд, приємні сусіди.

Детальнішу інформацію про ділянки можна отримати за
тел.:
+38 067 260 2062
+38 050 260 2062
paralyukmariana
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 00:11

Re: Ціна землі під забудову у Західній Україні

5 соток в г.Львов недалеко от инфраструктуры рядом ул.Пасечная ( до 600 метров банки магазины)
бывший дачный кооператив можно строиться, сколько может стоить ?
$50 000 или 25 000 ?
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
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