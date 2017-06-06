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Ціна землі під забудову
у Західній Україні

Ціна землі під забудову у Західній Україні
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:09

  tobias написав:Великі ділянки 1-2 га продаються під забудову?


Олігархи місцеві зараз активно скупляють землю,яку бездумно виділила влада для учвсників АТО. Краще би $ дали їм.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 10:17

  Ethereum написав:
  tobias написав:Великі ділянки 1-2 га продаються під забудову?


Олігархи місцеві зараз активно скупляють землю,яку бездумно виділила влада для учвсників АТО. Краще би $ дали їм.


Земля виділена - кому треба , кому ні ( переважно - ні ) . Тому і продають . Інша справа - що занедорого переважно ... І навіть не всі оформлюють на себе виділене - так воно і десь там "пропадає" ...
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