proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно... Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу... Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
proftpd66 написав:Stringer суд может на полном расслабоне арестовать счета депозитов. И сделать ничего нельзя потом. так писали на минфине! Адекватно забить и пускай арестовывают счета?
Чтобы обратится в суд, фонду грабування нужно заплатить судебный сбор. Сомневаюсь, что кто то позволит им транжирить деньги и ресурсы на такие сомнительные разбирательства, с такой никчёмной юридической позицией. Тем более, что в этом году истекают сроки давности по таким выплатам
В моем случае сроки уже истекли, но всё равно как-то боязно... Тем более в последнее время силовики-антикоррупционеры взялись за этих горе банкиров - вон Гриценко взяли под белы руки, Писарука загребли, Шульгу... Так и до Михайловского доберутся (если уже не добрались).
Было бы неплохо... за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова. Но к вам то это каким боком?
Stringer написав:за аферу с Михайловским ответственна лично рожкова.
Звідки інфо?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.