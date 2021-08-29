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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5618561956205621

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:04

  demichh написав:Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
А конкретнее через какого нотариуса оформляют? Такая инфа есть?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 10:40

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

otg написав:
  demichh написав:Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
А конкретнее через какого нотариуса оформляют? Такая инфа есть?
Есть. Золотих О.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 13:04

  zokibada написав:
otg написав:
  demichh написав:Лекс массово клепает ИНН, проверяйте в реестре (исполнительных производств, например в дии), кто получил от них письма на укрпочту о переуступке долга от диджи финанс.
А конкретнее через какого нотариуса оформляют? Такая инфа есть?
Есть. Золотих О.


да, по Лексу накладывают ИН через нотариуса КГНО Золотих Олександр Олександрович
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:46

да, по Лексу накладывают ИН через нотариуса КГНО Золотих Олександр Олександрович[/quote]

Золотих Олександр Олександрович (в девичестве Биченко) :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:52

и када его лиц-и лишат то? 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:04

  Amethyst написав:и када его лиц-и лишат то? 8) :lol:

https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not
пока так номер 72
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:17

  ROLF написав:
  Amethyst написав:и када его лиц-и лишат то? 8) :lol:

https://minjust.gov.ua/spysok-der-reest-ta-not
пока так номер 72

Ну т.е. доступ в реестры ему уже не нуна,
он решил заколотить бабло на ИНН.
И через полгодика опять сменит ФИО, сделает новый РНОКПП и перевыпустит лиц-ю.
Все шито крыто :)
Amethyst
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