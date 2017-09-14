|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:28
fox767676 написав:
не знаю що вам не зрозуміло
цель-мінімум рф - донбас повністю і статус сірої зони для основної України
Працюючи по Донбаському напрямку, вони ракетами будуть зводити нанівець перспективи основної України, довести її демографічний та інфраструктурний стан до рівня, що ніхто вже не візьметься щось там інвестувати чи кудись інтегрувати.
Чи станеться обвал такий що вони зможуть взяти під контроль до лінії Хотин-Олевськ то вже важко прогнозувати, але ймовірність з часом збільшуеться
Тут відразу пару питань:
1. А навіщо тоді ці переговори, які тривають вже більше року? Тобто вам ціль путіна відома, а Трамп такий дурачок не розуміє "справжніх цілей путіна".
Думаю Трамп розумніший вас. Як мінімум досвідченіший і має доступ до інформації.
2.А Зеленський хіба не розуміє, що якщо така ціль РФ, то вона точно буде досягнута? Це не є сильно важко. Часу у нього(путіна) - купа. Вже сидимо без світла.
3.Коли РФ захопить Донбас - то чому не піти далі? Далі Запоріжжя, Херсон(ау, конституція РФ!). Чому ви вважаєте що тільки Донбас? Бо так сказав путін.
Та путін 10 раз ще змінить думку.
Ні. Це ваша особиста думка і розповсюджена(нав'язана) публічна думка. Ніяких підтверджень саме таких цілей РФ немає.
Тим більше формулювання у вас досить розмиті. "Сіра зона" - дуже нечітке поняття.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:31
Banderlog написав: pesikot написав:
Бо якісь 73% обрали Зелебобу, а зараз жодного такого на форумі не знайдеш
Майже всі на вибори не ходили ))
От скажи мені в чому різниця політичної лінії піаніста від лінії шоколадного? Зеля багато наобіцяв, но повністю перейшов на армовір. Єдино що то порошенко б вже припинив війну бо в нього крім презеленства і друзів тіпа міндіча є нормальний бізнес. А так... вони нічим не відрізняються.
Шоколад та гівно мають приблизно однаковий колір ... але є один нюанс
Але, якщо ти рефлекснув, то признавайся, голосував же за Зелебобу, так ? )
Шоколадний робив непогану політичну лінію - Армія.Мова.Віра
Час показав, що він був правий в цьому
Далі, війна почалась ще до його президенства
Але він свідомо пішов в Президенти і багато чого досяг, політичними методами
При ньому, війна перейшла в фазу поодиноких перестрілок по ЛБЗ
Але комусь цього виявилось замало, обрали клована, який побачив мир в очах Путіна і .... понеслось
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:34
prodigy написав:
.............
Всього 15 травня 1992 року Україна успадкувала від СРСР 2800 літальних апаратів, з яких 1090 — бойові літаки, 900 — вертольоти (з яких 330 бойові).
Морську авіацію Радянського Чорноморського флоту Україна успадкувала 28 травня 1997 року, Морська авіація України отримала 160 літальних апаратів (79 бойових літаків, 13 транспортних та 68 вертольотів).
Загалом радянський спадок військових літальних апаратів склав 2960 одиниць.
це скільки потрібно пілотів/техніків/запчастин/пального/зарплат військовим
Зачем приводить цифры, сколько військових літальних апаратів досталось нам в 1992?
Важно сколько их было в 2022.
По поводу "не делали" - Польша тоже не делала (по-моему, вообще никакие), так она их закупает. Мы только резали и продавали.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:36
pesikot написав: andrijk777 написав:
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
Це робиться дуже просто - ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:42
andrijk777 написав: fox767676 написав:
не знаю що вам не зрозуміло
цель-мінімум рф - донбас повністю і статус сірої зони для основної України
Працюючи по Донбаському напрямку, вони ракетами будуть зводити нанівець перспективи основної України, довести її демографічний та інфраструктурний стан до рівня, що ніхто вже не візьметься щось там інвестувати чи кудись інтегрувати.
Чи станеться обвал такий що вони зможуть взяти під контроль до лінії Хотин-Олевськ то вже важко прогнозувати, але ймовірність з часом збільшуеться
Тут відразу пару питань:
1. А навіщо тоді ці переговори, які тривають вже більше року? Тобто вам ціль путіна відома, а Трамп такий дурачок не розуміє "справжніх цілей путіна".
Думаю Трамп розумніший вас. Як мінімум досвідченіший і має доступ до інформації.
2.А Зеленський хіба не розуміє, що якщо така ціль РФ, то вона точно буде досягнута? Це не є сильно важко. Часу у нього(путіна) - купа. Вже сидимо без світла.
3.Коли РФ захопить Донбас - то чому не піти далі? Далі Запоріжжя, Херсон(ау, конституція РФ!). Чому ви вважаєте що тільки Донбас? Бо так сказав путін.
Та путін 10 раз ще змінить думку.
Ні. Це ваша особиста думка і розповсюджена(нав'язана) публічна думка. Ніяких підтверджень саме таких цілей РФ немає.
Тим більше формулювання у вас досить розмиті. "Сіра зона" - дуже нечітке поняття.
1.Не розумію з чим саме ви не згодні, і де тут протиріччя з Трампом ?
2. а)Не розуміє б) йому пофіг, евакуюватись встигне
3. Я ж наче українською написав - програма-мінімум. Розрахунки потужників що навіть якщо Донбас будет втрачено військовим шляхом, але з честю і на тому все скінчиться на 95% хибні. Після цього може не залишитись ресурсів для захисту Харкова, Запріжжя, Півдня, Півночі...
Сірість може бути різна. Може бути як Фінляндія, може бути як афганістан.
Наща сірість темнішає, і більшість світу це влаштовує, крім частини українців типу нас з вами
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 19 січ, 2026 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:42
успехи россии на фронте ...
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:47
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
Це робиться дуже просто - ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Ти знову виправдовуеш рашистів
Типа, якщо немає ЯЗ, то і не хочуть знищувати
Хочуть, тому напередодні морозів били по енергетиці, щоб люди замерзли
А коли не вдалось, то такі як ти, захисники рашистів пишуть - "жодна сторона не хоче знищити супротивника"
andrijk777 написав:
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
В 1942 році ядерка ?
Альтернативна історія
як Венс побував в Москві
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:49
fox767676 написав:
1.Не розумію з чим саме ви не згодні, і де тут протиріччя з Трампом ?
Не зрозуміло про що велись перемовини цілий рік якщо ціль-мінімум Донбас.
10хв достатньо щоб переказати це Зеленському і отримати відмову.
Навіщо ці постійні зустрічі/перемовини між Трампом, путіним, Зеленський, Європою і так по колу?
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:49
tumos написав:
Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ,
Щоб раз і назавжди закрити це питання
Давайте створимо просту табличку
тип дії___________________________________________покупець_______продавець
приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так
має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так
зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так
несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так
зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так
несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так
tumos написав:
тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.
Що таке не свої?
Ще раз
В ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останнього
пдв
зарплата
податки з зарплати
акцизний з виготовлення(якщо підакцизний)
акцизний з роздрібу (якщо підакцизний)
прибуток на кожній ланці
податок з прибутку на кожній ланці..
То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата
а ПДВ це чиясь?
Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?
Давайте так
А якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним..
Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці?
Чи все таки по шапці отримаю я? І якщо отримаю я - то хто ТОДІ платить?
Додано: Пон 19 січ, 2026 18:52
andrijk777 написав:
Це робиться дуже просто
pesikot написав: andrijk777 написав:
В 1942 сторони мали чітку мету - знищити супротивника.
Зараз - немає цього в ЖОДНОЇ сторони!
Оце ти збрехав
Росія хоче знищити Україну, політично, теріторіально, фізично
- ЯЗ. Раз - і мета досягнута.
Трошки важчий шлях - тотальна мобілізація. 10 мільйонів мобілізованих і України немає.
Це вже 2 шляхи досягнення "твоєї мети".
Не робить - значить не хоче.
Ось в 1942 хотіли і робили. І ядерку кинули, хто мав.
Це не робиться просто.
А ядерка то вже занадто.
