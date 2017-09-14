Додано: Пон 19 січ, 2026 18:49

tumos написав: Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ, Если рассмотреть конструкцию - кто отвечает, тот и платит ПДВ,

tumos написав: тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ. тогда, наверное, должно быть уточнение - не свои платит за ПДВ.

Щоб раз і назавжди закрити це питанняДавайте створимо просту табличкутип дії___________________________________________покупець_______продавецьприймає участь в створенні доданої вартості________ні______________такмає свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________такзобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________такнесе відповідальність за те що не перевірив________ні______________такзобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________такнесе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________такЩо таке не свої?Ще разВ ціні товару є наростаючим від першого створювача доданої вартості до останньогопдвзарплатаподатки з зарплатиакцизний з виготовлення(якщо підакцизний)акцизний з роздрібу (якщо підакцизний)прибуток на кожній ланціподаток з прибутку на кожній ланці..То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витратаа ПДВ це чиясь?Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?Давайте такА якщо Ви в мене КУПИЛИ з податком в стрічці, а я його не сплатив по будь-яким причинам від легальних (купив обладнання) до сірих - зробив митну скрутку, або взагалі до чорних - видав чек в якому пдв є, але чек не був фіскальним..Тоді що виходить? Якщо гроші в Бюджет не дійшли то в цьому винуватий покупець і йому треба надавати по шапці?Чи все таки по шапці отримаю я? І якщо отримаю я - то хто ТОДІ платить?