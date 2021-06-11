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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 тра, 2021 14:49
бульбик написав:
контролирует только работающий салон красоты
забрал у жены игрушку
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cohan
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:07
Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження.
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Raymond
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Додано: Сер 09 чер, 2021 10:53
Raymond написав:
Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження.
конечно нет: депо со свободным снятием в обе стороны верно - иначе теряется смысл для одной из сторон
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cohan
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Додано: Сер 09 чер, 2021 11:04
cohan написав: Raymond написав:
Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження.
конечно нет: депо со свободным снятием в обе стороны верно - иначе теряется смысл для одной из сторон
в укргазе на 1 год ставка фиксируеться по картам.
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Raymond
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:13
Raymond написав:
Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження.
все, пізно пити боржомі
просидів тут з грудня.
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Ромасик
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Додано: Сер 09 чер, 2021 14:51
Raymond написав:
cohan написав: Raymond написав:
Хто знає, чи фіксуються ставки хоч на 1 рік по картам Прибутковий, там зараз хороші %, але з 01.07 йде зниження.
конечно нет: депо со свободным снятием в обе стороны верно - иначе теряется смысл для одной из сторон
в укргазе на 1 год ставка фиксируеться по картам.
ну в УкрГазе и не на всю сумму начисление, хотя Вы правы - может быть где угодно как угодно, но вряд ли без экономического смысла
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cohan
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Додано: Суб 12 чер, 2021 10:57
а в каких еще банках есть хороший % на остаток по картам или счетам:
АЛЬФА в гривне 6%
Форвард кокодебет 15%(до 15тис грн) и 3% в $ по ощадному
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Raymond
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Додано: Суб 12 чер, 2021 11:23
Raymond написав:
а в каких еще банках есть хороший % на остаток по картам или счетам:
АЛЬФА в гривне 6%
Форвард кокодебет 15%(до 15тис грн) и 3% в $ по ощадному
10% пенсионка в Форвард
8-7 правекс
7 Альфа
8 Альянс по 10 дней
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cohan
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Додано: Суб 12 чер, 2021 11:40
Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Raymond написав:
а в каких еще банках есть хороший % на остаток по картам или счетам
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