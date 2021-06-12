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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:28

трехлетки

Печально конечно, где еще есть трехлетки с ~12%? RwS теперь в лидерах по трехлеткам получается?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57

  kianushkolosov написав:Печально конечно, где еще есть трехлетки с ~12%? RwS теперь в лидерах по трехлеткам получается?


УБІБ дає 12% на 18м. можна 12.5% від 100т
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 04:26

Re: Банк Січ

  wolt450 написав:А ставочки трирічні вниз з понеділка. 11%грн, 3% $ тепер


Тут недавно спрашивали. что дает ПЕНС.
В сЕчі для Пенса +0,5, зашел в ПТ под 12,25%
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 06:35

Жаль, что Убиб и Рвс не в каждом городе имеют отделения((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 07:48

  wolt450 написав:
  kianushkolosov написав:Печально конечно, где еще есть трехлетки с ~12%? RwS теперь в лидерах по трехлеткам получается?


УБІБ дає 12% на 18м. можна 12.5% від 100т


с ежемесячной?
cohan
 
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  #<1 ... 39404142
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