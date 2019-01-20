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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лип, 2021 17:54
интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
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Ромасик
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Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01
Ромасик написав:
интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
есть такое...
думаю, все проще. Переход на новый процессинг повлек переход на новое ПО внутри банки. Компьютерщики поработают ночью (и еще ближайшие несколько дней
), перейдут на новую программу и далее все пойдет, как и прежде.
А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется
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la9
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Додано: Чет 22 лип, 2021 18:16
la9 написав: Ромасик написав:
интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется
та я тоже так думал, но они меня немного удивили. Надо их завтра таки посетить.
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Ромасик
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Додано: Чет 22 лип, 2021 18:20
Ромасик написав: la9 написав: Ромасик написав:
интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется
та я тоже так думал, но они меня немного удивили. Надо их завтра таки посетить.
не думаю, что это хорошая идея. По опыту перехода шаромыжника, так они на следующий день после старта даже карту мне еле выдали, и то после жалоб, убеждений и прочего. Поинтересуйтесь перед визитом - смогут ли поменять карту. Как я понимаю, вы ее еще не заменили, как и я
А если что узнаете, то отпишитесь, мне тож интересно, да и поменять все равно придется. Хотя я, скорее всего, просто закрою прибыльный. Там осталась неснижаемая 1000 + сегодняшние %%
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la9
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Додано: Чет 22 лип, 2021 19:04
la9, та мне относительно не далеко, пойду завтра вживую брать
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:39
Ромасик написав:la9
, та мне относительно не далеко, пойду завтра вживую брать
ох, забыл о них сегодня
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Ромасик
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