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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:54

интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01

  Ромасик написав:интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?

есть такое...
думаю, все проще. Переход на новый процессинг повлек переход на новое ПО внутри банки. Компьютерщики поработают ночью (и еще ближайшие несколько дней :mrgreen: ), перейдут на новую программу и далее все пойдет, как и прежде.

А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:16

  la9 написав:
  Ромасик написав:интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется

та я тоже так думал, но они меня немного удивили. Надо их завтра таки посетить.
Ромасик
 
Повідомлень: 2317
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:20

  Ромасик написав:
  la9 написав:
  Ромасик написав:интересно, Сич выплатил сегодня %% по картам. С завтрашнего дня перестанут начислять, если карту не переоформить?
А перестать начислять не имеют права. Счет и тариф ведь не меняется

та я тоже так думал, но они меня немного удивили. Надо их завтра таки посетить.

не думаю, что это хорошая идея. По опыту перехода шаромыжника, так они на следующий день после старта даже карту мне еле выдали, и то после жалоб, убеждений и прочего. Поинтересуйтесь перед визитом - смогут ли поменять карту. Как я понимаю, вы ее еще не заменили, как и я :D

А если что узнаете, то отпишитесь, мне тож интересно, да и поменять все равно придется. Хотя я, скорее всего, просто закрою прибыльный. Там осталась неснижаемая 1000 + сегодняшние %%
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:04

la9, та мне относительно не далеко, пойду завтра вживую брать
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:39

  Ромасик написав:la9, та мне относительно не далеко, пойду завтра вживую брать

ох, забыл о них сегодня :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:57

Лишилось лише 11 прОцентів на 3 роки :(
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... Sajt-2.pdf
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:42

  Квесторе_поверніться написав:Лишилось лише 11 прОцентів на 3 роки :(
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... Sajt-2.pdf

Почему 11%?
Или у Вас новый депозит, а не переоформление прежнего?
+0,5 добавляют при переоформлении
lubopytnaya
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  #<1 ... 41424344
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