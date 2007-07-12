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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:24

  Ромасик написав:поменял сегодня карточки. Аншлага особо нет.
Гривневую карту можно активировать в кассе. Долларовая не работает. Доллары можно снять по платежке со счета через кассу (временно бесплатно). Когда заработает хз. Банкомат не работает типа до 27 числа.
В тарифах, говорят, изменилась стоимость смс - теперь 10 грн в мес. Можно отключить. Тарифы на сайте теперь спрятаны в общий х-елевский файл.
Карты: золотой МС с чипом и пейпасс

Был сегодня в отделении на Владимирской в Киеве для пополнения уже новой долларовой карты "Прибуткова" после замены.
Поменяли тарифы - если раньше без комиссии пополнение карты было через специалиста, а потом без карты в кассе, а снятие без специалиста сразу в кассе с картой через терминал, то теперь пополнить и снять без комиссии можно только в кассе с картой через терминал, то есть без участия специалиста, поскольку с его участием, то есть без карты, будет комиссия.
Но сегодня эта схема еще не работала, так как не работали терминалы в кассе всвязи с переходом на новый процессинг. Поэтому пополнил карту по старой схеме через специалиста и пообещали, что без комиссии, а если она появится, то ее сторнируют. Сказали, что комиссия не начислилась.
Поскольку по старым картам я отключил СМС-информирование, то оказалось, что после замены карт оно автоматически подключилось. Я это понял через час после пополнения карты, когда пришло СМС о зачислении средств. Пришлось возвращаться в отделение и снова писать заявление об отключении СМС-информирования.
При этом, если раньше плата за СМС снималась после каждой операции по карте (зачисление или снятие средств), то теперь снимается 10 гривен в последний рабочий день месяца.
Наконец, банкомат на Владимирской тоже не работал до 27 июля, но при мне им занимался специалист, и похоже, что успешно.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:32

в банке уже тестируют ИБ и аппку. К концу года обещают что-то выдать. Аппку, скорее всего
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 12:58

Бонус, налітай разбірай! :)

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✔ Мінімальна сума – 50 000 грн
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greenozon
 
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Подякували: 908 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 14:30

  greenozon написав:Бонус, налітай разбірай! :)

http://prntscr.com/1qjo6ax

Спекотний сезон добігає кінця?
Хапаємо літо за хвіст та насолоджуємось останніми теплими днями з приємною новиною — банк Січ знову в акції «Бонус до депозиту»!

Відчуйте літо сповна разом з банком Січ:

✔ В акції бере участь депозит «Скарбниця+»
✔ Мінімальна сума – 50 000 грн
✔ Термін депозиту – 12 місяців
✔ Відкрити депозит необхідно у відділенні банку
✔ Бонус від «Мінфіну» – 0,7% від вкладу

Подати заявку
☝ Зверніть увагу! В акції беруть участь тільки нові клієнти та клієнти, у яких останній депозитний договір закінчився більше 14 днів тому. Бонус виплачується лише при дотриманні умов акції.


хай фонд поднимут сначала, тут на три года все затарились уже
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:29

Re: Банк Січ

светится на сайте баннер а в продуктах я такого не нахожу
4443
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:57

  vitaliian написав:светится на сайте баннер а в продуктах я такого не нахожу
4443


Наверное, это что-то новое.
Все равно более 200 к не пристроите
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:31

  Investor_K написав:Наверное, это что-то новое.
нет, это чуть оновленное старое.
было 9,5% >>> стало 6% >>> сейчас подняли до 8,5%.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:58

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Наверное, это что-то новое.
нет, это чуть оновленное старое.
было 9,5% >>> стало 6% >>> сейчас подняли до 8,5%.


Ссылочка имеется?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:24

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Наверное, это что-то новое.
нет, это чуть оновленное старое.
было 9,5% >>> стало 6% >>> сейчас подняли до 8,5%.
Ссылочка имеется?

"Тарифы, действующие с 20.08.2021" :
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... .2021.xlsx

тарифи с 01.09.2021 :
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 2021..xlsx

тариф "Прибутковий"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:20

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Наверное, это что-то новое.
нет, это чуть оновленное старое.
было 9,5% >>> стало 6% >>> сейчас подняли до 8,5%.

какая непоследовательность.
vitaliian
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