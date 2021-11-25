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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:39

С депозитной карты, на которой висит сумма %% не проходят переводы P2P на другие банки (Моно, Todo, ПУМБ), постоянно пишет ошибки. Менеджер в отделении говорит что все ок, карта не заблокирована. В прошлом месяце уже с новой карты без проблем прошло Сич-Моно, сохранился шаблон. Кто с таким сталкивался также?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:43

  vitaliian написав:светится на сайте баннер а в продуктах я такого не нахожу
4443


звоните, у этого тарифа постоянная эволюция

можети давали по запросу, или решили давать на 24е , потом перенесли сентябрь, короче - проще позвонить
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 10:00

  AlexSV написав:С депозитной карты, на которой висит сумма %% не проходят переводы P2P на другие банки (Моно, Todo, ПУМБ), постоянно пишет ошибки. Менеджер в отделении говорит что все ок, карта не заблокирована. В прошлом месяце уже с новой карты без проблем прошло Сич-Моно, сохранился шаблон. Кто с таким сталкивался также?


сталкивался в туду с картой укркапа
шаблоны не катят - cvv там не сохраняется, запрещено, так что если перевод его использует (а он почти всегда использует, если с карты) - то только заново вбивать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:01

  cohan написав:хай фонд поднимут сначала, тут на три года все затарились уже

Та ладно! Прям все. Я, например, не затарился :mrgreen:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 14:40

Кто-то проверял: тут на "Прибуткову" зачисление р2р-перевода проводят этим же оперднем?
или ...?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:03

С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:10

  Ромасик написав:С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.

СЕП на прибуткову з двору з комісією заходить?
Безкомісійного безнального виводу на двір з прибуткової не є?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Ромасик написав:С 12.11 у Сича по прибутковому 8,5% грн независимо от суммы.
Доллар остался зависимо от суммы: 2% от 2К.

СЕП на прибуткову з двору з комісією заходить?
Безкомісійного безнального виводу на двір з прибуткової не є?

viewtopic.php?p=5260622#p5260622
la9
 
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