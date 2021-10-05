хорошо,особенно тем кто тут первый раз и пенсионерgreenozon написав:Прийшло СМС від банку (мабуть вперше за всю історію)
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 13:31
хорошо,особенно тем кто тут первый раз и пенсионер
Додано: П'ят 03 гру, 2021 19:51
Re: Банк Січ
Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:41
Якщо все винести від Січовиків і через 15 днів занести від 50000 грн то ще Мінфін додасть 0,7% грязними.
До клюбу 12% не дотягує.
Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:10
Re: Банк Січ
в Клюбе даже Альфа прописалась
кстати, у нее всегда норм курс по депозитам был, тут решила рвануть видимо вообще в топ
Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:16
Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:06
Re: Банк Січ
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:47
Re: Банк Січ
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:58
Re: Банк Січ
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
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