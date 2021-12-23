На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
1finanсier написав:На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
У цьому випадку Вам треба запитати "теплу лінію" про код останньої операції.