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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 гру, 2021 13:46
1finanсier написав:
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому" коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER.
як зараз - ХЗ
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Додано: Чет 30 гру, 2021 10:53
flysoulfly написав: 1finanсier написав:
На теплій лінії сказали, що якщо відключити смс інформування по "Прибутковому", не будуть приходити коди 3д секьюрі, тож не можна буде здійснювати оплати в інтернеті та перекази з картки на картку. Чи може хтось з власників цієї картки ( "Прибутковий") спростувати або підтвердити цю інформацію?
в жовтні з відключеним смс-інформуванням по "Прибутковому"
коди 3д секьюрі для оплати в інтернеті приходили, NO VIBER
.
як зараз - ХЗ
от і зараз перевірив - теж все спрацювало,
тобто теплі лінії як завжди
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:00
cohan написав:
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
а от про все в вайбер будет
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:47
flysoulfly написав: cohan написав:
хто там скиглив за СМС ?теперь все в вайбер будет
а от про все в вайбер будет
- нєпаняятна
похоже не все, а только спам
ой, выгодные пропозиции
смс видимо так и останутся
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