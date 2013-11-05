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ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ
ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.
ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ
3.2
5
200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
57
Всього голосів : 200
Додано: Суб 23 гру, 2017 15:46
На 4 очередь не хватило?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Нед 24 гру, 2017 14:45
BBC написав:
На 4 очередь не хватило?
Официально ничего не прозвучало...Ни да, ни нет...
darmet
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