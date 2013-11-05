ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 24 гру, 2017 14:45
Додано: Пон 08 січ, 2018 17:35
Ликвидация закончена. Ожидаем оф. сообщения от Фонда.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:56
ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ВИПЛАТИ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ АТ «ЕРДЕ БАНК»
05 січня 2018 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «ЕРДЕ БАНК» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
У зв’язку із цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «ЕРДЕ БАНК».
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