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ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ

ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ЕРДЕ Банк - БАНКРОТ 3.2 5 200
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
24
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
48
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
57
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 15:46

На 4 очередь не хватило?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 14:45

  BBC написав:На 4 очередь не хватило?

Официально ничего не прозвучало...Ни да, ни нет...
darmet
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 17:35

Ликвидация закончена. Ожидаем оф. сообщения от Фонда.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 09:56

  Solar_simfi написав:Ликвидация закончена. Ожидаем оф. сообщения от Фонда.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ВИПЛАТИ ГАРАНТОВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ВКЛАДНИКАМ АТ «ЕРДЕ БАНК»
05 січня 2018 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію АТ «ЕРДЕ БАНК» було подано документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.
У зв’язку із цим, Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «ЕРДЕ БАНК».
darmet
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 15:15

  BBC написав:На 4 очередь не хватило?

На 3-ю тоже... :(
darmet
 
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