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Скандал: "дочка" американського агрогіганта зізналася в підк
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:15
Alex Gorsh написав: yarg написав:
да. проклятые европейцы работая у нас тоже дают взятки. Как и мы. Козлы, да ? А делают вид что честные... а сами..... какашки....
А Америка уже в европейское сообщество входит?
А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:22
yarg написав: Alex Gorsh написав:
А Америка уже в европейское сообщество входит?
А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....
Ну, правильно, скажу, что у него дочь проститутка, а он пусть потом оправдывается, что у него не дочь, а сын.
И ничего, что взятки давали вполне отечественные топ-менеджеры этой конторы?
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:30
Alex Gorsh написав: yarg написав: Alex Gorsh написав:
А Америка уже в европейское сообщество входит?
А какая разница? Наверняка тоже буржуи и лицемеры. Тоже наверное взятки нашим дают....
Ну, правильно, скажу, что у него дочь проститутка, а он пусть потом оправдывается, что у него не дочь, а сын.
И ничего, что взятки давали вполне отечественные топ-менеджеры этой конторы?
Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:47
yarg написав:
Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....
Дык, это и у нас узнать не проблема. Достаточно посмотреть подписи под бумагами о возвращении ПДВ.
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:48
Alex Gorsh написав: yarg написав:
Меня в этом интересует другое - всплыли ли в ходе американского суда имена получателей взяток. Как-никак 20 миллионов долларов. Интересно же....
Дык, это и у нас узнать не проблема. Достаточно посмотреть подписи под бумагами о возвращении ПДВ.
Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила
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Додано: Вів 24 гру, 2013 17:51
yarg написав:
Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила
А чем это поможет? Ну, перевели они 21-го какого то 20 лимонов компании "Кипрский землепашец" у которого директор местный инструктор по фитнесу. Что дальше?
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Додано: Вів 24 гру, 2013 18:15
Alex Gorsh написав: yarg написав:
Бумаги - фигня. А вот решение суда, с суммами, датами, названиями оффшоров -это сила
А чем это поможет? Ну, перевели они 21-го какого то 20 лимонов компании "Кипрский землепашец" у которого директор местный инструктор по фитнесу. Что дальше?
Ну, суд же решил что этот перевод является взяткой за возмещение НДС. Значит В решении суда есть доказательства того, что "Кипрский землепашец" (или кто-там) принадлежит Азарову (или Тимошенко) и перевод этот является именно взяткой.
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:41
Alex Gorsh написав:
Присяжнюк Ирина Алексеевна
Що це за одна?
Если сникнет парус -
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Додано: Сер 20 лис, 2019 13:48
Investor_K написав: Alex Gorsh написав:
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Що це за одна?
Пан знатный некрофил, аднака
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